Игорь Ледяхов после победы над "Уфой" подал в отставку с поста главного тренера "Ахмата"

? ИГОРЬ ЛЕДЯХОВ подал в отставку!!! На вопрос какая причина ответил «Я сам принял решение» — Adam Zubayraev (@AdamZubayraev) September 2, 2018

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов после матча 6-го тура чемпионата России с "Уфой" (2:1) подал в отставку.Об этом в своем Твиттере сообщил журналист Адам Зубайраев. На вопрос о причине такого шага Ледяхов ответил: "Я сам принял решение".