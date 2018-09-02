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Игорь Ледяхов после победы над "Уфой" подал в отставку с поста главного тренера "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов после матча 6-го тура чемпионата России с "Уфой" (2:1) подал в отставку.

Об этом в своем Твиттере сообщил журналист Адам Зубайраев. На вопрос о причине такого шага Ледяхов ответил: "Я сам принял решение".

Теги: Ледяхов Ахмат
Вчера, 23:53
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(1)
№6 Написал: скальп (Сегодня, 00:27) #
  • +1
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короче опять Рахимов будет
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 00:08) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
zloy,
Гуллит великий футболист, а как тренер он полнейшкее дно, или ты расскажешь о великих успехах у него после ухода из величайшего российского клуба?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: zloy (Сегодня, 00:01) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
СуперШтангист,
Гуллит снова едет к вам))) или гранд Рахимов)
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Вчера, 23:58) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Терек»
Нефиг дилетантам рулить великим Ахматом, вот у мяса, дрезины, бомжей, коров и аквалангистов с ослами кто угодно может быть тренером, а нам нужен элитный специалист.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Вчера, 23:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
На полагающуюся мне по закону премию я, по совету друзей, решил приобрести автомашину "Москвич"! Новая модель! (с)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: FanatFCSM Moscow (Вчера, 23:56) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Руководство Чечни уговаривает Рашида Рахимова вернуться в "Ахмат", сообщает телеграм-канал "Мутко против".

В пяти матчах команда из Грозного одержала только одну победу, что совершенно не устраивает ни болельщиков, ни местных чиновников.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
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