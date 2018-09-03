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Дмитрий Хохлов: "Динамо" заслуженно победило "Оренбург"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов считает заслуженной победу над "Оренбургом" в шестом туре РПЛ (2:0). По словам специалиста, его подопечные хорошо играли в обоих таймах.

"Это первая игра, которую мы провели ровно все два тайма. Владели преимуществом, знали, что тяжело взломать оборону "Оренбурга", что у них хорошие контратаки и сильный вратарь. Мы не позволили им атаковать и заслуженно победили", - цитирует Хохлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хохлов Динамо Оренбург
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