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Илья Геркус: агент Сафонов осознанно лжет по поводу Хеведеса

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус отреагировал на высказывания агента Алексея Сафонова по поводу приобретения защитника Бенедикта Хеведеса.

"Хрустальный! И это при зарплате больше 4 миллионов евро. Даже не знаю… Вроде, в "Локомотиве" говорили о режиме экономии. Но когда игроки видят, что футболисту кладут такое жалование, а он не выходит на поле…" – сказал Сафонов в интервью.

"Агент Сафонов лжет. Лжет осознанно, чтобы посеять раздор внутри команды. Он клевещет, чтобы расколоть изнутри коллектив. Распространяет лживые слухи как о травме игрока, так и о его зарплате.

Зарплата, о которой говорит Сафонов, и близко не соответствует действительности. Зарплаты в команде – это вообще не его дело. И если берешься оценивать, то говори правду", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
Теги: Геркус Сафонов Хеведес
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