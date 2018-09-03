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Крицюка признали лучшим игроком "Краснодара" в июле-августе

Болельщики признали Крицюка лучшим игроком "Краснодара" в июле-августе. Российский голкипер набрал 25 % голосов болельщиков, участвовавших в опросе на официальном сайте "быков"!

Второе место у Кристиана Рамиреса, третий - Виктор Классон!

Теги: Краснодар Крицюк
Сегодня, 08:23
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 08:49) #
  • 0
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Болеет за:
«Краснодар»
Да уж...если бы не Крицюк, например счет в игре с Локомотивом был бы иным...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: D_14 Мытищи (Сегодня, 08:37) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Если Спаич не исправится - Крицюк будет лучшим и остальные девять месяцев...
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
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