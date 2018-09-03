Крицюка признали лучшим игроком "Краснодара" в июле-августе

Станислав Крицюк - лучший игрок "Краснодара" в июле-августе! ? #ТыПростоКосмосСтас ? набрал 25 % голосов болельщиков, участвовавших в опросе на официальном сайте "быков"!



Второе место у Кристиана Рамиреса, третий - Виктор Классон! pic.twitter.com/Rpwtqab9Ao — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 3, 2018

Болельщики признали Крицюка лучшим игроком "Краснодара" в июле-августе. Российский голкипер набрал 25 % голосов болельщиков, участвовавших в опросе на официальном сайте "быков"!Второе место у Кристиана Рамиреса, третий - Виктор Классон!