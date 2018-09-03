Андрей Федун: арбитр матча "Зенит" - "Спартак" ошибался в обе стороны

Член совета директоров московского "Спартака" Андрей Федун после матча против "Зенита" (0:0) заявил, что у него нет претензий к арбитру:- Сегодня бились две команды, ни одной не удалось добиться успеха.. Получился хороший матч, который был до первого гола, но его никто не смог забить. Первый тайм был за нами, второй - за "Зенитом", но все закончилось, как закончилось, поэтому в целом результат встречи можно назвать закономерным.Если говорить о судействе, то арбитр ошибался в обе стороны, поэтому лично у меня серьезных претензий нет, - цитирует ТАСС Андрея Федуна.Напоминаем, что судил встречу "Зенит" - "Спартак" Владимир Москалев.