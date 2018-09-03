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Андрей Федун: арбитр матча "Зенит" - "Спартак" ошибался в обе стороны

Член совета директоров московского "Спартака" Андрей Федун после матча против "Зенита" (0:0) заявил, что у него нет претензий к арбитру:

- Сегодня бились две команды, ни одной не удалось добиться успеха.. Получился хороший матч, который был до первого гола, но его никто не смог забить. Первый тайм был за нами, второй - за "Зенитом", но все закончилось, как закончилось, поэтому в целом результат встречи можно назвать закономерным.

Если говорить о судействе, то арбитр ошибался в обе стороны, поэтому лично у меня серьезных претензий нет, - цитирует ТАСС Андрея Федуна.

Напоминаем, что судил встречу "Зенит" - "Спартак" Владимир Москалев.
Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 08:48
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№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:53) #
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online

(хоть и предыдущий случай с Габуловым не имел умысла).

Какой может умысел в черной пустой башке? Там ветер свищет.Тем и опасен. Обезьяна с гранатой хуже на самом деле , чем баба за рулем.
Новый сезон охоты на диких обезьян и кабанов открыт.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
1. Гендиректор армейцев Роман Бабаев назвал Веллитона конченным подонком.


и проиграл Веллитону суд о защите чести и достоинства футболиста.

и остался должен ОДИН РУБЛЬ.
Цитата: Батька
2. «Зенит» и ЦСКА выступили с совместным обращением с требованием дисквалифицировать форварда, не в первый раз сталкивающегося с вратарями (хоть и предыдущий случай с Габуловым не имел умысла).


Потом ещё какая-то куета прилипла к этой компашке,писанина получила название Письмо Ссученых, а сама компашка ущербных - Голубой Пул.

Цитата: Батька
3. Комитет по этике наказал спартаковца шестью матчами дисквалификации, и после этой истории надломленный Веллитон так и не вернулся на прежний уровень.


но скостил до трёх, позволив футболисту выходить на поле совершенно случайно - аккурат после матча Спартака с бакланькой.

.
Цитата: Батька
Может Дзюбу на 6 матчей посадить, подумать ?


бакланресурс не допустит этого.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 09:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Может Дзюбу на 6 матчей посадить, подумать ?

даже в Аргентине показали эпизод с Дриусси, на сколько посадить?


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: Батька (Сегодня, 09:39) #
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Если не произойдёт чуда, то печальный диагноз Жиго будет поставлен в течение ближайших часов, и в этот момент мы подойдём к серьёзному прецеденту. 28 августа 2011 года примерно на том же участке поля спартаковец Веллитон пошёл в верховую борьбу с армейцем Игорем Акинфеевым.
Вратарь, считавшийся в том случае таким же полевым игроком, получил удар в корпус от опоздавшего к мячу форварда и, неудачно приземлившись, порвал крестообразные связки. После этого эпизода против лидера «Спартака» началась крупномасштабная кампания.



1. Гендиректор армейцев Роман Бабаев назвал Веллитона конченным подонком.
2. «Зенит» и ЦСКА выступили с совместным обращением с требованием дисквалифицировать форварда, не в первый раз сталкивающегося с вратарями (хоть и предыдущий случай с Габуловым не имел умысла).
3. Комитет по этике наказал спартаковца шестью матчами дисквалификации, и после этой истории надломленный Веллитон так и не вернулся на прежний уровень.
Столкновение Дзюбы с Жиго, хоть и не является копией случая с Акинфеевым, но произошло в похожей формуле: борьба, сильный толчок в корпус, неудачное приземление на ногу. Так стоит ли нам ждать выступлений от «Спартака»?

Может Дзюбу на 6 матчей посадить, подумать ?
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 09:29) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Нарушения как такового, Ивановичем на Роше, не было.С чего взяли что судья должен был назначать пенальти?
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:06) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: brysy
не поставил 11 метров в сторону бакланов

когда это зеньке пенальти на её поле ставили ?
при Союзе ещё, наверное..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: brysy москва (Сегодня, 09:04) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Всё верно, не поставил 11 метров в сторону бакланов, осознал это и вернул должок за высоко поднятую ногу в штрафной Фернандо, а в остальном и вашим и нашим, 50 на 50.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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