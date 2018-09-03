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Сергей Силкин: матч «Зенит» - «Спартак» - это игра, в которой могло быть 5:5

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал ничью 0:0 в центральном матче 6-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак», отметив бескомпромиссность поединка и выразив мнение, что арбитр справился со своими обязанностями.

Сергей Силкин: матч «Зенит» - «Спартак» - это игра, в которой могло быть 5:5

- Ничейный результат закономерен?

- Вы знаете, бываст такие игры 0:0, о которых и сказать нечего, там все скучно. А прошедший матч, напротив, получился интересным: там могло быть и 5:5. Играли бескомпромиссно, очень хороший поединок. Мое мнение, что соперники по одному очку заслужили.

- Что думаете по поводу не назначенных в ворота обеих команд пенальти?

- Правильно судья сделал, что не назначил одиннадцатиметровые. В таких матчах вопрос должен решаться игровыми ситуациями. Пенальти, конечно, могут повлиять на матч... Считаю, что арбитр справился с игрой, она была непростая, поскольку было много борьбы, контактов, единоборств... Думаю, если бы назначили пенальти... Ну, не знаю, по какому руслу игра пошла бы...

- И все-таки?..

- В этом случае могли команды и ожесточиться. Это могло привести к ситуациям, когда футболисты из-за решения судьи начинают выяснять отношения между собой. Опять же, мое мнение, арбитр провел игру без грубых ошибок, справился.

- Не показалось, что «Зенит» играл слишком грубо?

- Нет. В таких играх борьба идет на каждом участке поля, за каждый мяч. Футболисты мотивированы до такой степени, что их даже не надо настраивать. Победить в такой встрече — это дело чести. Поэтому идет борьба, никто не хочет уступать.

-Защитник «Спартака» Самуэль Жиго получил серьезную травму в результате столкновения с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. По всей видимости, игрок выбыл на очень долгий срок. Большая потеря для обороны красно-белых?

- Футбол — контактный вид спорта, и травмы здесь всегда бывают. Тем более в таких играх. Иногда, даже когда игрок расслаблен, случается такое серьезное столкновение, что потом приходится полгода лечиться. Действительно, в первых матчах Жиго прекрасно себя проявил, очень хорошее впечатление о себе оставил. Конечно, это потеря для «Спартака».

Rusfootball.info
Теги: Силкин Зенит Спартак
Сегодня, 09:25
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№1 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 09:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
По качеству игры одна из самых слабых за последние годы.
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
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