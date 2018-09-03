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Илья Геркус: понятие кредит доверия сейчас за рамками дискуссии

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что вопрос доверия к главному тренеру команды Юрию Семину поднимать пока что не стоит:

– Есть такое клише – кредит доверия. В данной ситуации стоит об этом говорить?

– Я думаю, нет. Это сейчас за рамками дискуссии. Просто мы находимся чуть позади остальных конкурентов за призовые места. Этот гандикап придется отыгрывать, что потребует усилий. Но это очевидные вещи.

– Может провести какое-то командное мероприятие, чтобы разгрузить ребят?

– Это не ко мне. Моя задача – провести трансферную кампанию. Я стараюсь быть с командой на выездных матчах. Это мой вклад в ее психологическое состояние. Разговариваю с игроками. Но стараюсь не вмешиваться. Это очень тонкие материи, - приводит слова Геркуса "Спорт-Экспресс"
Теги: Геркус Локомотив Семин
Сегодня, 10:25
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№1 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 10:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
интересная ситуация, после победы у Семина индульгенция, но игры и везения нет


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Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
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