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Широков: задачи "Динамо" на летнее трансферное окно выполнены

Широков: задачи "Динамо" на летнее трансферное окно выполнены

Заместитель генерального директора по спортивным вопросам "Динамо" Роман Широков рассказал об итогах трансферной кампании клуба:

- В целом, задачи на прошедший трансферный период выполнены. Мы потеряли крайнего полузащитника, была цель компенсировать эту потерю в соответствии с имевшимися возможностями. Подписанием Жоаозиньо и Мигеля Кардозу, считаю, цель достигнута.

Жо уже сейчас один из лидеров чемпионата по системе "гол+пас". Кардозу, который может сыграть на обоих флангах, добавит тренерскому штабу вариативности", - сказал Широков изданию "РИА Новости".

Напоминаем, что "Динамо" в летнее трансферное окно пополнили Жоаозиньо и Мигель Кардозу, при этом из стана "бело-голубых" в "Спартак" перешел Александр Ташаев.

фото: RT
Теги: Широков Ташаев Динамо Спартак
Сегодня, 11:09
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(1)
№4 Написал: Aleksey15 Саратов (Сегодня, 11:50) #
  • 0
  •  (4)

Это мерзкая рожа ещё Хохлова выкинет из Динамо при любой удобной возможности!
Регистрация: 3.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:35) #
  • +1
  •  (3)

А что у него с лицом??? Муха в нос залетела или увидел Родионова???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 11:33) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
фото, конечно... зачетное...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:27) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Никчёмная и никому не нужная должность. А бало платится.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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