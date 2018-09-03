Широков: задачи "Динамо" на летнее трансферное окно выполнены

Заместитель генерального директора по спортивным вопросам "Динамо" Роман Широков рассказал об итогах трансферной кампании клуба:- В целом, задачи на прошедший трансферный период выполнены. Мы потеряли крайнего полузащитника, была цель компенсировать эту потерю в соответствии с имевшимися возможностями. Подписанием Жоаозиньо и Мигеля Кардозу, считаю, цель достигнута.Жо уже сейчас один из лидеров чемпионата по системе "гол+пас". Кардозу, который может сыграть на обоих флангах, добавит тренерскому штабу вариативности", - сказал Широков изданию "РИА Новости".Напоминаем, что "Динамо" в летнее трансферное окно пополнили Жоаозиньо и Мигель Кардозу, при этом из стана "бело-голубых" в "Спартак" перешел Александр Ташаев.фото: RT