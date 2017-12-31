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"Зенит" в игре против "Спартака" установил рекорд посещаемости

Питерский "Зенит" обновил свой рекорд домашних матчей по количеству болельщиков на трибунах.

На игре присутствовало 61 467 зрителей. До этого матча в истории российского футбола самой посещаемой у "сине-бело-голубых" была встреча со "Спартаком" (5:1) в августе 2017 года. Тогда на футбол пришло 53 359 болельщиков.
Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 11:46
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(1)
№13 Написал: Шмайхель (Сегодня, 12:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
забавно как у московских пукан горит
На ветке болелы великого Спартака из Калининграда ,Брянска ,Ставрополья и Сибири ,а бомжарне ,замкнутой в пределах одного города , варящейся в собственном соку и ненавистной по всей стране..,всё рука Москвы мерещится .. , комплексы - они такие )


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:32) #
  • +1
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online

31 декабря 2017г scream разовые акции

Бесплатно до 1000 р. Эдак 60 лямов за матч и всё бесплатно. Бедные московские бабушки)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: Шмайхель (Сегодня, 12:30) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV 77
Все благодаря Спартаку
Это, только самые запоганенные из поганых бомжей ,отрицать могут.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 12:29) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
забавно как у московских пукан горит


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№9 Написал: Шмайхель (Сегодня, 12:28) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сама по себе , бомжарня ,мало кому интересна..,тут и Канделака , раскорячившись как Волочкова,не поможет.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 12:21) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед

тыц

31 декабря 2017г scream разовые акции
Цитата: Пивовед

ТЫЦ2

коммерческий директор "Зенита" Дмитрий Манкин:
– Строго говоря, бесплатных билетов для обычных людей у нас нет. Существуют различные маркетинговые акции.

В рамках партнерских программ "Зенит" предоставляет компаниям-спонсорам РФПЛ и клуба от 30 до 150 билетов. При этом фирмы оплачивают эти билеты и уже после этого распространяют среди своих сотрудников и клиентов. По такой схеме выкупил 100 билетов и один из муниципалитетов Санкт-Петербурга. В клубе уверяют, что это единичная акция и продолжение не планируется.

Третья категория бесплатных билетов – благотворительная. "Зенит" приглашает на некоторые матчи воспитанников детских домой, учащихся клубной академии и других детско-юношеских школ Петербурга, а также волонтеров из студенческих фан-клубов.

– Никаких государственных и муниципальных программ финансирования покупки билетов на матчи "Зенита" конечно, не существует – говорит Манкин. – Нам этого и не требуется. Есть живой отклик петербуржцев. Сейчас посещение стадиона на Крестовском острове – одно из топовых развлечений в городе.


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:07) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
Цитата: Пивовед
пользуется адмиресурсом и раздаёт бесплатные билетики

пруфики будут?
всего 400 биле

тыц 6ля

Цитата: Zamba
пруфи

ТЫЦ2 ПУПУЛЯРДНИЙ ХЛЮПъ


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№6 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 12:02) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
пользуется адмиресурсом и раздаёт бесплатные билетики

пруфики будут?
всего 400 билетов уцененных с плохим обзором было


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:00) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
я тоже умею выборочно копировать..

Цитата: Zamba
Зенит

Хуит, ёба smile
пользуется адмиресурсом и раздаёт бесплатные билетики, чтоб хоть как-то заполнить своё корыто


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: grig81 Ставропольский край (Сегодня, 11:59) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Половину билетов опять раздали бесплатно?
Регистрация: 23.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 11:57) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зенит
Цитата: Пивовед
это Имя ! Это Афиша ! Это публика ! Это касса !

собирает стадион, хоть с Тулой, хоть с Москвой, а вам и открывашку собрать, только на Шнура удается innocent


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 11:56) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все благодаря Спартаку blush
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:54) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак (Москва)- это Имя ! Это Афиша ! Это публика ! Это касса !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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