"Зенит" в игре против "Спартака" установил рекорд посещаемости

Питерский "Зенит" обновил свой рекорд домашних матчей по количеству болельщиков на трибунах.На игре присутствовало 61 467 зрителей. До этого матча в истории российского футбола самой посещаемой у "сине-бело-голубых" была встреча со "Спартаком" (5:1) в августе 2017 года. Тогда на футбол пришло 53 359 болельщиков.