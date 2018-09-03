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"Зенит" сыграет товарищеский матч с "Кайратом"

"Зенит" и "Кайрат" проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге.

Друзья, отличная новость: "Зенит" и "Кайрат" встретятся в товарищеском матче! Встреча состоится 9 сентября, в городе Санкт-Петербург. Более подробная информация – немногим позже", - говорится в сообщении.

Теги: Зенит Кайрат
Сегодня, 13:02
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№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Решили сэкономить и устроить прощальный матч таким образом своей легенде


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:31) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Прощальный матч Аршавина?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:15) #
  • -1
  •  (3)

Кайрат новичков будет просматривать...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 13:09) #
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  •  (5)

Андрей Сергеевич сыграет на стадиона Санкт-Петербург.. вот это огонь!! sunglasses
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
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