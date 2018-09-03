"Зенит" сыграет товарищеский матч с "Кайратом"

? Друзья, отличная новость: «Зенит» и «Кайрат» встретятся в товарищеском матче! Встреча состоится 9 сентября, в городе Санкт-Петербург.



Более подробная информация — немногим позже.



Уже ждете? ? pic.twitter.com/ANrNCr5By5 — ФК «Кайрат» (@fc_kairat) September 3, 2018

"Зенит" и "Кайрат" проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге.Друзья, отличная новость: "Зенит" и "Кайрат" встретятся в товарищеском матче! Встреча состоится 9 сентября, в городе Санкт-Петербург. Более подробная информация – немногим позже", - говорится в сообщении.