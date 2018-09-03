Илья Геркус: кредит доверия? Это сейчас за рамками дискуссии

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что вопрос доверия к главному тренеру Юрию Семину поднимать не стоит.– Я думаю, нет. Это сейчас за рамками дискуссии. Просто мы находимся чуть позади остальных конкурентов за призовые места. Этот гандикап придется отыгрывать, что потребует усилий. Но это очевидные вещи.– Это не ко мне. Моя задача – провести трансферную кампанию. Я стараюсь быть с командой на выездных матчах. Это мой вклад в ее психологическое состояние. Разговариваю с игроками. Но стараюсь не вмешиваться. Это очень тонкие материи.