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Илья Геркус: кредит доверия? Это сейчас за рамками дискуссии

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что вопрос доверия к главному тренеру Юрию Семину поднимать не стоит.

– Есть такое клише – кредит доверия. В данной ситуации стоит об этом говорить?

– Я думаю, нет. Это сейчас за рамками дискуссии. Просто мы находимся чуть позади остальных конкурентов за призовые места. Этот гандикап придется отыгрывать, что потребует усилий. Но это очевидные вещи.

– Может провести какое-то командное мероприятие, чтобы разгрузить ребят?

– Это не ко мне. Моя задача – провести трансферную кампанию. Я стараюсь быть с командой на выездных матчах. Это мой вклад в ее психологическое состояние. Разговариваю с игроками. Но стараюсь не вмешиваться. Это очень тонкие материи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 13:14
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№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:15) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Обычно, если в РПЛ говорят о кредите доверия, значит ГТ команды скоро получит поджопник.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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