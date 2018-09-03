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Федор Чалов: первый вызов в сборную придал внутренних сил

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал что для него было неожиданным включение в расширенный состав сборной России на чемпионат мира-2018.

– Ваши ощущения от первого вызова в сборную России?

– Если честно, не ожидал, но, конечно, очень хотел. Когда увидел себя в списке, был очень рад. Это очень важно для меня, как для футболиста. Это придает какую-то внутреннюю силу.

ЦСКА
Теги: Чалов Сборная России
Сегодня, 13:29
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