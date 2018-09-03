Роман Еременко проводил старшую дочь в школу на первые занятия

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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14:04
Евгений Кафельников: видимо, в "Спартаке" есть какие-то подводные течения, из-за которых Ханни не играет
Евгений Кафельников: видимо, в "Спартаке" есть какие-то подводные течения, из-за которых Ханни не играет
12:24
Сергей Веденеев: "Зенит" ближе к титулу - без вариантов. Состав у "Спартака" – не чемпионский (36)
Сергей Веденеев: "Зенит" ближе к титулу - без вариантов. Состав у "Спартака" – не чемпионский (36)
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Руни разрывает MLS (видео) (2)
Руни разрывает MLS (видео) (2)
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Яя Туре стал игроком "Олимпиакоса" (2)
Яя Туре стал игроком "Олимпиакоса" (2)
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Игорь Ледяхов после победы над "Уфой" подал в отставку с поста главного тренера "Ахмата" (9)
Игорь Ледяхов после победы над "Уфой" подал в отставку с поста главного тренера "Ахмата" (9)
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"Севилья" проиграла "Бетису", Промес дебютировал за новый клуб (9)
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Самуэль Жиго подтвердил, что у него повреждение связок колена (13)
Самуэль Жиго подтвердил, что у него повреждение связок колена (13)
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Массимо Каррера: боюсь, что у Жиго серьезная травма (5)
Массимо Каррера: боюсь, что у Жиго серьезная травма (5)
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Софьян Ханни: я удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Не понимаю, почему так происходит (17)
Софьян Ханни: я удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Не понимаю, почему так происходит (17)
Вчера, 22:53
"Спартак" отскочил или мог обыграть "Зенит"? (17)
"Спартак" отскочил или мог обыграть "Зенит"? (17)
Вчера, 22:38
Валерий Рейнгольд: уровень судейства остаётся прежним, в ворота "Зенита" был очевидный пенальти (38)
Валерий Рейнгольд: уровень судейства остаётся прежним, в ворота "Зенита" был очевидный пенальти (38)
Вчера, 22:06
Александр Ерохин: могла быть вторая жёлтая за фол на мне, но больших вопросов к судье нет (видео) (4)
Александр Ерохин: могла быть вторая жёлтая за фол на мне, но больших вопросов к судье нет (видео) (4)
Роман Еременко проводил старшую дочь в школу на первые занятия
Полузащитник "Спартака" Роман Еременко с женой Марикой отвели старшую дочь Адриану не первые занятия в школу.
Семья Еременко растит троих детей – дочерей Адриану (2011 год рождения) и Аделину (2014 г.р.) и сына Ромео (2016 г.р.).
Семья Еременко растит троих детей – дочерей Адриану (2011 год рождения) и Аделину (2014 г.р.) и сына Ромео (2016 г.р.).
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