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Роман Еременко проводил старшую дочь в школу на первые занятия

Полузащитник "Спартака" Роман Еременко с женой Марикой отвели старшую дочь Адриану не первые занятия в школу.

Семья Еременко растит троих детей – дочерей Адриану (2011 год рождения) и Аделину (2014 г.р.) и сына Ромео (2016 г.р.).

???? #love#firstdayofschool#moscow

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Теги: Спартак Еременко
Сегодня, 13:43
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