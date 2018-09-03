Роман Еременко проводил старшую дочь в школу на первые занятия

???? #love#firstdayofschool#moscow A post shared by Marika Eremenko (@eremenkomarika) on Sep 3, 2018 at 12:47am PDT

Полузащитник "Спартака" Роман Еременко с женой Марикой отвели старшую дочь Адриану не первые занятия в школу.Семья Еременко растит троих детей – дочерей Адриану (2011 год рождения) и Аделину (2014 г.р.) и сына Ромео (2016 г.р.).