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Евгений Кафельников: видимо, в "Спартаке" есть какие-то подводные течения, из-за которых Ханни не играет

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что атака красно-белых потеряла в качестве в связи с уходом из клуба Квинси Промеса и подчеркнул, что полузащитник Софьян Ханни заслужил шанс на место в стартовом составе.

- Как я уже писал вчера в Твиттере, без Промеса "Спартак" выглядит на поле беспомощно в атаке, - сказал Кафельников. - Мне с моим дилетантским футбольным взглядом так кажется.

- Как бороться с проблемой?

- Это должен решать главный тренер. Если он считает, что ничего страшного в отсутствии Квинси нет, то пусть считает так. Значит, Каррера знает, как все исправить.

- Стоило ли дать шанс Ханни после ухода Промеса?

- Конечно - дать алжирцу возможность проявить себя, но, видимо, есть какие-то непонятные подводные течения, из-за которых Софьян не играет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кафельников Спартак
Сегодня, 14:04
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