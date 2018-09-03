Евгений Кафельников: видимо, в "Спартаке" есть какие-то подводные течения, из-за которых Ханни не играет

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что атака красно-белых потеряла в качестве в связи с уходом из клуба Квинси Промеса и подчеркнул, что полузащитник Софьян Ханни заслужил шанс на место в стартовом составе.- Как я уже писал вчера в Твиттере, без Промеса "Спартак" выглядит на поле беспомощно в атаке, - сказал Кафельников. - Мне с моим дилетантским футбольным взглядом так кажется.- Это должен решать главный тренер. Если он считает, что ничего страшного в отсутствии Квинси нет, то пусть считает так. Значит, Каррера знает, как все исправить.- Конечно - дать алжирцу возможность проявить себя, но, видимо, есть какие-то непонятные подводные течения, из-за которых Софьян не играет.