Денис Глушаков: Жиго - настоящая мощь в обороне! Это огромная потеря для "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поддержал своего одноклубника защитника Самуэля Жиго, который получил серьёзную травму в выездном матче с "Зенитом"."Жиго — настоящая мощь в обороне! Это огромная потеря для команды. Дружище, мы с тобой. Искренне верю, что ты вернёшься ещё сильнее. Во втором круге на тебя рассчитываем!" — написал Глушаков в инстаграме.