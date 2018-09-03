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ЦСКА догнал "Спартак" по количеству крупных побед в чемпионатах России

ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России ЦСКА разгромил "Урал" со счётом 4:0, одержав 119-ю крупную победу в чемпионатах России и догнал лидировавший по этому показателю "Спартак".

ЦСКА одержал десятую крупную победу под руководством Виктора Гончаренко. Девять из них — домашние, четыре — со счётом 4:0.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 15:06
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№4 Написал: Юрий Загреба (Сегодня, 16:18) #
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Регистрация: 3.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:51) #
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  •  (0)

CSKA_Best,
В следующей домашней игре...)))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№2 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 15:18) #
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Болеет за:
ЦСКА
Явно для срача написано. Сейчас налетят и начнут мериться письками.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
№1 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 15:07) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
и перегонит без вопросов
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
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