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Данни: до сих пор чувствую себя игроком "Зенита"

Бывший капитан "Зенита" Мигель Данни признался, что до сих пор чувствует себя игроком питерского клуба.

"Смотрю ли матчи "Зенита"? Конечно, всегда! Смотрю матчи и Российской премьер-лиги (РПЛ), и Лиги Европы. У нас хорошая команда, хороший тренер, и надеюсь, что мы сможем выиграть чемпионат России в этом сезоне. Говорю "мы", потому что все еще чувствую себя футболистом "Зенита", — цитирует Данни официальный сайт клуба.
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 16:38
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