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У полузащитника ЦСКА Бистровича диагностировано повреждение связок голеностопного сустава

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович получил травму голеностопа в матче с "Уралом".

Медицинское обследование выявило у игрока повреждение связок правого голеностопного сустава.

После дополнительного медобследования, которое пройдет в ближайшие дни, медицинский штаб команды примет решение относительно тактики лечения футболиста.

ПФК ЦСКА
Теги: Бистрович ЦСКА
Сегодня, 19:01
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7
(1)
№7 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:24) #
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Болеет за:
ЦСКА
Только Бистрович разыгрался и травма. Серьёзная потеря. Поскорее выздороветь!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№6 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 19:58) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
кристиян здоровья и быстрей забивать
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 19:53) #
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  •  (5)

Что-то прямо колбасит команды
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:51) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья Кристияну.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:26) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
только сам с этой темой был 2 месяца назад
больно довольно сильно, но и проходит тоже


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 19:08) #
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  •  (2)
online

Цитата: СуперШтангист
Ну это не так страшно, на пару месяцев, максимум.

месяц
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:02) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Ну это не так страшно, на пару месяцев, максимум.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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