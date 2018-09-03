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Гаджи Гаджиев: команды Семина всегда разгоняются по ходу чемпионата

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что у главного тренера "Локо" Юрия Семина не было серьезных ошибок.

"Любой тренер совершает ошибки. Гвардиола, Моуринью, Семин. Другое дело, ошибки бывают разные. Фатальные. И не влияющие кардинально на результат. На мой взгляд, глобальных проколов Палыч не допустил. Тренер-то опытный, квалифицированный. Его команды всегда разгоняются по ходу чемпионата. Думаю, так будет и на этот раз. Команда уже сейчас функционально выглядит чуть лучше, чем в стартовых турах", - цитирует Гаджиева "Спорт-Экспресс".
Теги: Гаджиев Семин Локомотив
Сегодня, 19:30
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№1 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 20:21) #
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Болеет за:
«Динамо К»
По ходу Семин уже в очереди за Ледяховым. smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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