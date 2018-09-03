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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гаджи Гаджиев: команды Семина всегда разгоняются по ходу чемпионата
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что у главного тренера "Локо" Юрия Семина не было серьезных ошибок.
"Любой тренер совершает ошибки. Гвардиола, Моуринью, Семин. Другое дело, ошибки бывают разные. Фатальные. И не влияющие кардинально на результат. На мой взгляд, глобальных проколов Палыч не допустил. Тренер-то опытный, квалифицированный. Его команды всегда разгоняются по ходу чемпионата. Думаю, так будет и на этот раз. Команда уже сейчас функционально выглядит чуть лучше, чем в стартовых турах", - цитирует Гаджиева "Спорт-Экспресс".
"Любой тренер совершает ошибки. Гвардиола, Моуринью, Семин. Другое дело, ошибки бывают разные. Фатальные. И не влияющие кардинально на результат. На мой взгляд, глобальных проколов Палыч не допустил. Тренер-то опытный, квалифицированный. Его команды всегда разгоняются по ходу чемпионата. Думаю, так будет и на этот раз. Команда уже сейчас функционально выглядит чуть лучше, чем в стартовых турах", - цитирует Гаджиева "Спорт-Экспресс".
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