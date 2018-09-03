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Антон Заболотный: со стороны видней, идут ли мне усы

Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал о тренировке национальной команды.

"Идут ли мне усы? Не знаю, со стороны видней. Но акция хорошая. Капитан нас подозвал, рассказал о такой Акции.

Мое состояние отличное, атмосфера здоровская. Ребята после чемпионата мира эмоционально прибавили. Я меньше всех играл из сборников. Сами ребята утомились, но есть время выровнять состояние. Настрой? Отличный! Хотим показать хорошую игру. Счастлив, что снова в сборной. Стараюсь полностью отдаваться игре.

Вместе на поле с Дзюбой? Думаю, мы классно смотрим Вместе на поле. У нас хорошо получается. Но решать только тренеру. Дзюба всегда много эмоций отдают команде, всегда с душой.

Честно, не в курсе формата Лиги наций. Но самое главное — побеждать. Что мы и планируем делать", - цитирует Заболотного Sport24.
Теги: Заболотный Сборная России
Сегодня, 20:09
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№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:25) #
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Цитата: raddarv
Или я чего то не понимаю?

Этот великан Заболотный будет внушать зловещий ужос на противников , особенно с усами. Маркетинговый ход шашлычника-орденоносца.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: raddarv (Сегодня, 20:17) #
  • +2
  •  (2)

До чего докатились......это болото в сборной. Черчес вообще с дуба рухнул похоже капитально. Или я чего то не понимаю?
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:13) #
  • +3
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online

Почему то, мне кажется , что именно такой валет обязан был появиться в Зените.
Ему лучше вообще рот не открывать, но он напористый.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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