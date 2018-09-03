Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:06
Жозе Моуринью: если меня уволят, вы хоть знаете, сколько денег "МЮ" придется выплатить мне? (7)
Жозе Моуринью: если меня уволят, вы хоть знаете, сколько денег "МЮ" придется выплатить мне? (7)
15:32
Михаил Боярский сравнил матч "Зенит" - "Спартак" с девятимесячным сексом без беременности (16)
Михаил Боярский сравнил матч "Зенит" - "Спартак" с девятимесячным сексом без беременности (16)
14:04
Евгений Кафельников: видимо, в "Спартаке" есть какие-то подводные течения, из-за которых Ханни не играет (5)
Евгений Кафельников: видимо, в "Спартаке" есть какие-то подводные течения, из-за которых Ханни не играет (5)
12:24
Сергей Веденеев: "Зенит" ближе к титулу - без вариантов. Состав у "Спартака" – не чемпионский (53)
Сергей Веденеев: "Зенит" ближе к титулу - без вариантов. Состав у "Спартака" – не чемпионский (53)
Антон Заболотный: со стороны видней, идут ли мне усы
Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал о тренировке национальной команды.
"Идут ли мне усы? Не знаю, со стороны видней. Но акция хорошая. Капитан нас подозвал, рассказал о такой Акции.
Мое состояние отличное, атмосфера здоровская. Ребята после чемпионата мира эмоционально прибавили. Я меньше всех играл из сборников. Сами ребята утомились, но есть время выровнять состояние. Настрой? Отличный! Хотим показать хорошую игру. Счастлив, что снова в сборной. Стараюсь полностью отдаваться игре.
Вместе на поле с Дзюбой? Думаю, мы классно смотрим Вместе на поле. У нас хорошо получается. Но решать только тренеру. Дзюба всегда много эмоций отдают команде, всегда с душой.
Честно, не в курсе формата Лиги наций. Но самое главное — побеждать. Что мы и планируем делать", - цитирует Заболотного Sport24.
"Идут ли мне усы? Не знаю, со стороны видней. Но акция хорошая. Капитан нас подозвал, рассказал о такой Акции.
Мое состояние отличное, атмосфера здоровская. Ребята после чемпионата мира эмоционально прибавили. Я меньше всех играл из сборников. Сами ребята утомились, но есть время выровнять состояние. Настрой? Отличный! Хотим показать хорошую игру. Счастлив, что снова в сборной. Стараюсь полностью отдаваться игре.
Вместе на поле с Дзюбой? Думаю, мы классно смотрим Вместе на поле. У нас хорошо получается. Но решать только тренеру. Дзюба всегда много эмоций отдают команде, всегда с душой.
Честно, не в курсе формата Лиги наций. Но самое главное — побеждать. Что мы и планируем делать", - цитирует Заболотного Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.