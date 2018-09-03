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Александр Алаев: возможно, у сборной России появятся новые спонсоры

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал о работе по привлечению спонсоров в сборную России.

"Интерес у спонсоров к сборной России появился, нам легче с ними общаться. На фоне успеха на чемпионате мира, возможно, появятся новые. Мы активно ведем работу в этом направлении. Но такие вопросы требуют тишины", - цитирует Алаева Sport24.
Теги: Алаев Сборная России
Сегодня, 20:43
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№1 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 20:55) #
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Болеет за:
«Динамо К»
Не иначе великий строитель подсуетился. smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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