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РФС разрешил "Зениту" заявить Маркизио вне трансферного окна

В понедельник, 3 сентября, в Доме футбола состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков, на котором было принято следующее решение:

1. Удовлетворить заявление АО "ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург о регистрации футболиста-профессионала Клаудио Маркизио (19.01.1986 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить АО "ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург осуществить регистрацию футболиста-профессионала Клаудио Маркизио (19.01.1986 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала.

РФС
Теги: Маркизио Зенит
Сегодня, 21:40
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№16 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 22:50) #
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online

Цитата: DimonYA
типа им все можно ))

заявлять свободных агентов можно хоть круглый год и не только в России
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№15 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 22:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ilia190580,

Забей. Зато понятно кто тут ху из ху.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№14 Написал: ilia190580 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:17) #
  • +6
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Болеет за:
«Зенит»
Бл%%%, ну до чего все любят гнать без знания сути дела.... Свободного агента можно заявлять в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, в ЛЮБОМ ЧЕМПИОНАТЕ... Учите мат.часть, уважаемые...
Регистрация: 17.01.2011 [жалоба]
№13 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 22:17) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: trent
админресурс, ёпта...

свободных агентов можно подписывать вне трансферного окна
В регламенте прописано, что вне регистрационного окна можно заявлять футболистов, имеющих статус свободных агентов, получив одобрение лиги. Кроме того, возможно оформление отложенной сделки, если клуб успел сделать запрос в зарубежную лигу и ожидает международный трансферный сертификат.


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№12 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 22:13) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
на сколько я знаю свободного агента можно в любое время дозаевить? или ошибаюсь?
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№11 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DimonYA
типа им все можно ))

Типа он свободный агент.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№10 Написал: Шмайхель (Сегодня, 22:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Driller
Зенит подтвердил уже трансфер. Поздравляю
Стелитесь ,надеетесь ,что вам газпром крошки со стола стряхнёт? Ну и чмошники..


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 21:59) #
  • -5
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trent,
Регламента, ёпта...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№8 Написал: trent (Сегодня, 21:57) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
админресурс, ёпта...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№7 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:54) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
во избежания срача можно было указать, что он свободный агент
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№6 Написал: daveG MO (Сегодня, 21:52) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Нормальная ситуация. Это не трансфер, а просто заявление о трудоустройстве )))


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:51) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
следующий указ - звенит всегда чемпион, остальные борются за второе место )))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№4 Написал: студия дускай (Сегодня, 21:48) #
  • +3
  •  (13)

следующий указ: объявить зенит почетным чемпионом и снять с чемпионата страны за ненадобностью оного)
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 21:46) #
  • +3
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
Следующая новость- РФС запретил назначать пенальти в ворота Зенита в рамках РПЛ и добавлять к основному времени игры столько времени, сколько потребуется для победы газпромовской дочки blush
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:43) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
типа им все можно ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: Driller (Сегодня, 21:42) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Зенит подтвердил уже трансфер. Поздравляю
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
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