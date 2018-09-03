РФС разрешил "Зениту" заявить Маркизио вне трансферного окна

В понедельник, 3 сентября, в Доме футбола состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков, на котором было принято следующее решение:1. Удовлетворить заявление АО "ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург о регистрации футболиста-профессионала Клаудио Маркизио (19.01.1986 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить АО "ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург осуществить регистрацию футболиста-профессионала Клаудио Маркизио (19.01.1986 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала.