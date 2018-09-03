Новости партнеров

"Зенит" объявил о переходе Маркизио

Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио перешел в "Зенит" на правах свободного агента. Контракт с игроком рассчитан на два сезона.

Теги: Маркизио Зенит Трансферы
Сегодня, 21:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
36
(4)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№36 Написал: zenit Питер (Сегодня, 22:52) #
  • 0
  •  (0)
online

Отлично! Порадовали!
Регистрация: 7.03.2007 [жалоба]
№35 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Каши не должен испортить, в Юве ему было объективно трудно выиграть конкуренцию.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№34 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:50) #
  • 0
  •  (0)
online

Мясные, угомонитесь. Каждому своё. Кому попадья, а кому свиной хрящик.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№33 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:44) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV 77
Классные игроки бесплатно не приходят

Эберт, Саенко. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№32 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 22:42) #
  • -1
  •  (1)
online

Он такой же свободный агент,как и я.Хорошие футболисти в 32 года свободными агентами не бывают.
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№31 Написал: Лоутон (Сегодня, 22:37) #
  • 0
  •  (0)
online

SPV 77,
уверен он сам после 25 лет в Юве, не захотел бы играть в другой команде Италии.
Регистрация: 21.08.2018 [жалоба]
№30 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 22:37) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Розовая поебень возбудилась....поврубала всех клонов и тихо роняет слюну)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№29 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 22:37) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Он скорее отыгранный материал и тупо приехал заработать раз в Италии никому нах не нужен

Это ты про тушинскую обезьяну адриано?
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№28 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
Топчег

А то...! confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№27 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 22:35) #
  • +2
  •  (2)
online

SPV 77,
слюни подбери, шапито
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
№26 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 22:31) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
В данном случае пришел классный игрок БЕСПЛАТНО.




Классные игроки бесплатно не приходят долба...б. Пусть объявят его личку?Он скорее отыгранный материал и тупо приехал заработать раз в Италии никому нах не нужен
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№25 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:28) #
  • +1
  •  (1)

Крутой трансфер для нашего чемпионата .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№24 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 22:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Топчег


--------------------
аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№23 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 22:25) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
он конечно же за овес приехал в Питер?

Недоумок брянский, вы платите по 12 евролямов, а игрок у вас получает зарплату и сидит на лавке, В данном случае пришел классный игрок БЕСПЛАТНО.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№22 Написал: holod хамина (Сегодня, 22:23) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
игрок классный и опытный....
Регистрация: 16.05.2011 [жалоба]
№21 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 22:19) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
ДЯДЬКА

Дебил ты ослиный, он конечно же за овес приехал в Питер?
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№20 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 22:18) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну и славно, особенно потому, что Нобоа сломался.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№19 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 22:16) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Как там звучит бомж по-итальянски?


--------------------
зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№18 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 22:14) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Очередной итальяшка поимевший Зинаиду за ее же деньги

Тупорылый, ты кроме заголовка читать что-нибудь умеешь?
Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио перешел в "Зенит" на правах свободного агента.



Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№17 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 22:13) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Добро пожаловать. Если он играл в Ювентусе более 300 игр и становился многократным чемпионом Италии... то априори не может быть плохим игроком.

А как приживется - покажет время.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№16 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Классом выше Паредеса,но всё равно они похожие и одноплановые игроки


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№15 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 22:09) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GPS
А кто это?

Очередной итальяшка поимевший Зинаиду за ее же деньги
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:07) #
  • -6
  •  (14)

Подобрали таки, по своей привычке.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№13 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 21:58) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Цитата: GPS
А кто это?

Законный вопрос, свинья лишена возможности видеть вершину футбольного Олимпа, и её представителей: писдатый игрок, запиши.

joy
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
№12 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:57) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GPS
А кто это?

убогая попытка.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:56) #
  • +3
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GPS
А кто это?

Законный вопрос, свинья лишена возможности видеть вершину футбольного Олимпа, и её представителей: писдатый игрок, запиши.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:56) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: GPS
А кто это?

Кот Маркиз )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:53) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FanatFCSM
Надеюсь будет получать не больше Шлюбу, а то он взбесится, что какой то итальяшка получает больше.

Очень трогательна ваша забота, и внимание к происходящему в Зените, спасибо. И помимо надеюсь, нам очень не помешало бы ваше верим.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: GPS (Сегодня, 21:51) #
  • -10
  •  (12)

А кто это?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:50) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Топчик.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.