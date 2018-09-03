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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Зенит" объявил о переходе Маркизио
Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио перешел в "Зенит" на правах свободного агента. Контракт с игроком рассчитан на два сезона.
Клаудио Маркизио — игрок «Зенита»!— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 3, 2018
Подробности: https://t.co/S3XLw6PxeU#MarchisioIsZenit pic.twitter.com/dVqZ6vCSBY
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