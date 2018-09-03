Виталий Дьяков: тренер почему-то посчитал, что я устал

Российский защитник Виталий Дьяков рассказал о расторжении контракта с турецким "Сивасспором".– 29 августа я расторг контракт с "Сивасспором", – начал Дьяков. – Вплоть до 1 сентября находился в Турции, так как хотел продолжить карьеру именно в этом чемпионате. Но не удалось договориться по разным нюансам с одной командой. Поэтому прилетел в Москву. Сейчас я свободный агент и рассматриваю некоторые варианты. Есть даже довольно экзотические. Посмотрим.– Год. Но оставаться в клубе уже смысла не было.– В начале чемпионата я играл, потом получил травму, пропустил пару матчей. Но вновь вернулся в строй и выходил на поле до декабря. Все шло нормально, но в конце первого круга тренер Самед Айбаба почему-то посчитал, что я устал.– Не то слово! Я спросил у него тогда: "Почему вы решили, что я устал? Мы же вроде всего одну игру в неделю проводим". Я чувствовал себя хорошо, у него претензий не было, а тут…– Что я устал и что мне нужно передохнуть. Вот видите, получилась передышка длиной в девять месяцев. С тех пор я не играл. Зимой я попросил меня отпустить. Однако и тренер, и президент "Сивасспора" категорически отказались. Сказали, что рассчитывают на меня.