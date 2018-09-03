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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Виталий Дьяков: тренер почему-то посчитал, что я устал
Российский защитник Виталий Дьяков рассказал о расторжении контракта с турецким "Сивасспором".
– 29 августа я расторг контракт с "Сивасспором", – начал Дьяков. – Вплоть до 1 сентября находился в Турции, так как хотел продолжить карьеру именно в этом чемпионате. Но не удалось договориться по разным нюансам с одной командой. Поэтому прилетел в Москву. Сейчас я свободный агент и рассматриваю некоторые варианты. Есть даже довольно экзотические. Посмотрим.
– А сколько еще действовал ваш контракт с "Сивасспором"?
– Год. Но оставаться в клубе уже смысла не было.
– Почему в последний раз вы вышли на поле в декабре 2017 года? Потом – как отрезало…
– В начале чемпионата я играл, потом получил травму, пропустил пару матчей. Но вновь вернулся в строй и выходил на поле до декабря. Все шло нормально, но в конце первого круга тренер Самед Айбаба почему-то посчитал, что я устал.
– Удивились?
– Не то слово! Я спросил у него тогда: "Почему вы решили, что я устал? Мы же вроде всего одну игру в неделю проводим". Я чувствовал себя хорошо, у него претензий не было, а тут…
– Что услышали в ответ?
– Что я устал и что мне нужно передохнуть. Вот видите, получилась передышка длиной в девять месяцев. С тех пор я не играл. Зимой я попросил меня отпустить. Однако и тренер, и президент "Сивасспора" категорически отказались. Сказали, что рассчитывают на меня.
"Спорт-Экспресс"
– 29 августа я расторг контракт с "Сивасспором", – начал Дьяков. – Вплоть до 1 сентября находился в Турции, так как хотел продолжить карьеру именно в этом чемпионате. Но не удалось договориться по разным нюансам с одной командой. Поэтому прилетел в Москву. Сейчас я свободный агент и рассматриваю некоторые варианты. Есть даже довольно экзотические. Посмотрим.
– А сколько еще действовал ваш контракт с "Сивасспором"?
– Год. Но оставаться в клубе уже смысла не было.
– Почему в последний раз вы вышли на поле в декабре 2017 года? Потом – как отрезало…
– В начале чемпионата я играл, потом получил травму, пропустил пару матчей. Но вновь вернулся в строй и выходил на поле до декабря. Все шло нормально, но в конце первого круга тренер Самед Айбаба почему-то посчитал, что я устал.
– Удивились?
– Не то слово! Я спросил у него тогда: "Почему вы решили, что я устал? Мы же вроде всего одну игру в неделю проводим". Я чувствовал себя хорошо, у него претензий не было, а тут…
– Что услышали в ответ?
– Что я устал и что мне нужно передохнуть. Вот видите, получилась передышка длиной в девять месяцев. С тех пор я не играл. Зимой я попросил меня отпустить. Однако и тренер, и президент "Сивасспора" категорически отказались. Сказали, что рассчитывают на меня.
"Спорт-Экспресс"
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