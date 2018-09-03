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Поле стадиона "Зенита" выкатили за пределы чаши (фото)

Футбольное поле "Санкт-Петербург Арены" было выкачено за пределы чащи после матча 6-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0).

Следующий домашний матч "Зенит" проведет 23 сентября против "Локомотива".

Сегодня, 22:10
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№3 Написал: Fint Москва (Сегодня, 22:48) #
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online
Болеет за:
«Реал»
А что так смело, бакланы уже на Юг улетели?... laughing
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 22:36) #
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online

Marlboro,
то же, что они сделали с тобой ?!)))
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 22:18) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Таджиков теперь на него загнать надо,они знают что с ним делать.


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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