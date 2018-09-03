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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Алаев: раньше сборной россии мешал негативный фон, то теперь все хотят играть
Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал о поздравлении главного тренера сборной России Станислава Черчесова с юбилеем.
"Поздравления Черчесова мы готовили заранее. Мне кажется, все получилось хорошо. Чувствую, что сохранился позитивный фон у сборной. Футболисты даже не хотели заканчивать тренировку.
Давление на сборную всегда есть. Ребята почувствовали, что они могут. Они хотят играть. Если раньше негативный фон мешал, то теперь все хотят играть. Надеюсь, позитивные результаты продолжатся.
Игнашевич? Вижу в нем легендарного футболиста, рекордсмена. Не использовать его опыт было бы неправильно. Пока он начинает работать в штабе. Не знаю, что из этого получится, но жду большого будущего от него. Он очень вдумчивый человек, грамотный", - цитирует Алаева Sport24.
"Поздравления Черчесова мы готовили заранее. Мне кажется, все получилось хорошо. Чувствую, что сохранился позитивный фон у сборной. Футболисты даже не хотели заканчивать тренировку.
Давление на сборную всегда есть. Ребята почувствовали, что они могут. Они хотят играть. Если раньше негативный фон мешал, то теперь все хотят играть. Надеюсь, позитивные результаты продолжатся.
Игнашевич? Вижу в нем легендарного футболиста, рекордсмена. Не использовать его опыт было бы неправильно. Пока он начинает работать в штабе. Не знаю, что из этого получится, но жду большого будущего от него. Он очень вдумчивый человек, грамотный", - цитирует Алаева Sport24.
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