Клаудио Маркизио: великий клуб. Великие амбиции!

Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио прокомментировал свой переход в "Зенит". Контракт с 32-летним игроком рассчитан на два сезона."Великий клуб. Великие амбиции. Страсть к победам!", - написал Маркизио.