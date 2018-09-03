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Клаудио Маркизио: великий клуб. Великие амбиции!

Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио прокомментировал свой переход в "Зенит". Контракт с 32-летним игроком рассчитан на два сезона.

"Великий клуб. Великие амбиции. Страсть к победам!", - написал Маркизио.

Теги: Маркизио Зенит
Вчера, 23:07
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(5)
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Цитата: Пивовед
ТЫЦ. Как зарождалось тёмно-голубое уважение.

Я помню этот матч, можешь мне не показывать.


продолжай жить как-нибудь с этим.

А оскор6лять я тебя и твой клуб не стану.
нет.
вы сами всё сделали.
самостоятельно.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№16 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 00:20) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
ТЫЦ. Как зарождалось тёмно-голубое уважение.

Я помню этот матч, можешь мне не показывать. Свинья стрелочник хуже ***а


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№15 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:18) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Ревнует пустобрюх свиной

ТЫЦ. Как зарождалось тёмно-голубое уважение.

грызи.
всеми дяснами до стрелок.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№14 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 00:13) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: V.o.r.o.n
свинтус с каких это пор элементарное уважение к соперникам

Ревнует пустобрюх свиной

Цитата: RenarTickle
А у нас - традиции.


Традиционные нули на евроарене


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№13 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
V.o.r.o.n,
Умойся, школьник. Ваш год - 2007. А у нас - традиции.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:03) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: V.o.r.o.n
и мы и они на в


да покую на вас, мусор.
в 2006 году Петтай убил бомжей в матче с вами.
нагло, подло, когда вы рвались к своему чемпионству любыми методами.

любой нормальный болела никогда не простит такого..
но вы , парашники, аж слились в итоге во взаимной фелляции.
вершиной которой стало Письмо Ссученых.
и рубль за слова Бабаева.

и ты это называешь *уважением* ?
такое *уважение* может вызывать только презрение у нормальных болел.

кого уважать- вас чтоли ?

засуньте себе в жопу ваши несуществующие ныне кубки.
после того как КУЕФА стали лапать такие смешные победители, как вы и вам подобные, этот многострадальный кубок было решено переформатировать, перезагрузить и даже переназвать, чтоб памяти о вас не осталось, чтоб очистить его от зашквара.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№11 Написал: V.o.r.o.n (Вчера, 23:55) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Пивовед
дотянитесь до нас сначала

Пока у вас не будет еврокубка знай поросенок, что вы нам в пупок дышите smile у бомжей он кстати есть, а потому и мы и они на вас всегда будем смотреть свысока если вы начнете что-то вякать о своем фуфлыжном величии smile
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:49) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
В теме товарищ! confused


несомненно


The most ambitious project.

Самый амбициозный ПРОЕКТ.

даже в Италии знают о том, что Зенит- проект..
ресурсный управленческий проект.
потому что
PROJEСT- чаще всего употребляется для характеристики именно в управленческом смысле.

Цитата: V.o.r.o.n
Цитата: Пивовед
Цитата: V.o.r.o.n
Цитата: Skyline
ох сейчас у кого то жопа разорвется smile

давайте не будем указывать пальцем в сторону хлева smile


д.я.т.е.л, тебе не западло вот так неприкрыто отсасывать бомжам ?
какой ты накуй *конь*..
перхоть мусорная млять

свинтус с каких это пор элементарное уважение к соперникам называется "отс.а..с.ы.вать"? отс-с.а.ли вы у ПАОКа лузеры. Ведите себя по-человечески, и люди к вам потянутся, не надоело еще быть изгоями? smile


изгоями, о.л.е.н.ь ?

дотянитесь до нас сначала, ущербы.
накуй вы кому устрались?

сцуко, зайдёшь в спортбар на трансляцию матча - сидят в углу кучка убогого глорья в фиолетовых шарфиках, жмутся, слова не кажут, тихо пивом накачиваются.

и весь бар в красно-белых шарфах и речёвках..

можете копошиться в обнимку на брудершафт-в ваших цветах есть тёмно-голубой- вам никто не запрещает.
может, с вашего противоестественного союза и родится что-нибудь смешное..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: V.o.r.o.n (Вчера, 23:44) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: Пивовед
Цитата: V.o.r.o.n
Цитата: Skyline
ох сейчас у кого то жопа разорвется smile

давайте не будем указывать пальцем в сторону хлева smile


д.я.т.е.л, тебе не западло вот так неприкрыто отсасывать бомжам ?
какой ты накуй *конь*..
перхоть мусорная млять

свинтус с каких это пор элементарное уважение к соперникам называется "отс.а..с.ы.вать"? отс-с.а.ли вы у ПАОКа лузеры. Ведите себя по-человечески, и люди к вам потянутся, не надоело еще быть изгоями? smile
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:39) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: V.o.r.o.n
Цитата: Skyline
ох сейчас у кого то жопа разорвется smile

давайте не будем указывать пальцем в сторону хлева smile


д.я.т.е.л, тебе не западло вот так неприкрыто отсасывать бомжам ?
какой ты накуй *конь*..
перхоть мусорная млять


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:34) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
В теме товарищ! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: XUMKA Рядом с МКАД (Вчера, 23:28) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Химки»
Великий клуб, великий клуб - перешел в бомжатню, а хвалить тушинских :))
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№5 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:27) #
  • -2
  •  (8)

великий клуб. Великие амбиции!

И всплакнул вспомнив о бездарно потраченных 20 лет в Ювентусе. А ведь узнай он о великом Зените в юности и карьера сложилась бы более яркой и запоминающейся


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№4 Написал: DimonYA Одинцово (Вчера, 23:21) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
вот это троллинг после Юве ))))))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№3 Написал: SPV 77 Брянск (Вчера, 23:18) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Ахахаха
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: V.o.r.o.n (Вчера, 23:16) #
  • +4
  •  (14)

Цитата: Skyline
ох сейчас у кого то жопа разорвется smile

давайте не будем указывать пальцем в сторону хлева smile
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:12) #
  • +6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
ох сейчас у кого то жопа разорвется smile


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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