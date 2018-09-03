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Александр Егоров: Дзюба никогда подло не играл. Просто у Жиго подвернулась нога

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров оценил ситуацию в матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак", когда Артем Дзюба нанес тяжелую травму Самюэлю Жиго. По его словам, форвард питерцев не хотел нанести травму защитнику красно-белых.

"Артем и Жиго – это несчастный случай. Артем толкал в разрешенную часть спины. Толкнул бы он немного в другую часть, вообще бы не было нарушения. Это несчастный случай. Просто у Жиго подвернулась так нога. Умысла у Дзюбы не было.

Я судил Артема, он никогда подло не играл", – отметил Егоров в программе "8-16".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Егоров Жиго Дзюба
Вчера, 23:20
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(1)
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
толкал в разрешённую часть спины...
толкал...
В разрешённую часть спины..

это пи3дец.
а ведь был одним из немногих адекватных судей в России..
видать, Система всё же ломает и заставляет плясать *корпоративно*

в коллекцию к *рука Халка- не пенальти* (С)


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 00:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
Это понятно всем адекватным болелам,адекватным))
Ну а насчет разрешенной части спины это просто клиника... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№2 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 00:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Всю карьеру в зените падал как соска питерская от дуновения ветра, егоров ты чего.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: бородач счётная палата (Вчера, 23:58) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Мама мия -- это окуеть---------- обьяснение руководителя департамента -- "толкал в разрешенную часть спины" --"" Толкнул бы он немного в другую часть, вообще бы не было нарушения.""


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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