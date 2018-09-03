Юрий Семин: Смолов сильно переживает из-за ЧМ

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о состоянии форварда Федора Смолова.– Для меня было только важно, чтобы он был более агрессивен в матче. Что-то получилось, что-то не получилось. Самое плохое, что он травму получил.– У нас есть Фернандеш, и пока мы менять не будем. Тем более, мы немного бьем, у нас это первый пенальти. Нам чаще бьют. Сейчас придет руководитель судейского департамента, у него спросите.– Ему нужно пережить это. За счет работы. Он парень, который очень сильно переживает. Хотя чемпионат мира уже закончился, нужно двигаться дальше. Он отдельные игры играл неплохо. Но та критика, которая на него обрушилась, на мой взгляд, несправедлива. Надо пережить это.– Вне сомнения, какие-то внутренние тормоза есть. Единственное, что нужно, – засучить рукава и побольше работать, вот и все, – сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер".