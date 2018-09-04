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ЦСКА 9 сентября проведет товарищеский матч с тульским "Арсеналом"

ЦСКА и тульский "Арсенал" сыграют контрольный матч во время паузы в чемпионате России на игры сборных.

Игра состоится 9 сентября на домашнем стадионе армейцев – "ВЭБ Арене". Начало – в 14.00 по московскому времени.

О возможности посещения матча болельщиками будет сообщено дополнительно.

18 августа соперники встречались в 4-м туре РПЛ. Победу со счетом 3:0 одержал ЦСКА.

ФК "Арсенал"
Теги: ЦСКА Арсенал Тула
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