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Владислав Радимов: Маркизио необходим "Зениту" в свете травмы Нобоа

Бывший хавбек "Зенита" Владислав Радимов оценил переход полузащитника Клаудио Маркизио в петербургский клуб.

"Футболист очень знатный и с большим опытом. В свете того, что Нобоа получил травму и выбыл на полгода это очень хорошее приобретение. "Зенит" играет в трех турнирах и ему нужно больше футболистов", – сказал Радимов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Контракт с 32-летним футболистом заключен на два года. Ранее Маркизио на протяжении 12 лет защищал цвета "Ювентуса".
Теги: Радимов Маркизио Зенит
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