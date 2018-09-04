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Александр Егоров: надеюсь, что система ВАР скоро появится в чемпионате России

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров рассказал о сроках введения системы ВАР в РПЛ.

"Надеюсь, что система ВАР скоро появится в чемпионате России. Пока правда не совсем понимаю, за счет чего внедрение ВАР будет финансироваться. Если все руководители клубов соберутся и что-то решат, то дело пойдет быстрее", - сказал Егоров в эфире программы "8-16".
Теги: Егоров
Сегодня, 03:32
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