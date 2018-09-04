Александр Егоров: надеюсь, что система ВАР скоро появится в чемпионате России

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров рассказал о сроках введения системы ВАР в РПЛ."Надеюсь, что система ВАР скоро появится в чемпионате России. Пока правда не совсем понимаю, за счет чего внедрение ВАР будет финансироваться. Если все руководители клубов соберутся и что-то решат, то дело пойдет быстрее", - сказал Егоров в эфире программы "8-16".