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Владислав Радимов: Смолов еще покажет себя

Бывший хавбек "Зенита" Владислав Радимов выразил уверенность, что форвард Федор Смолов сможет проявить себя в "Локомотиве".

"Мне кажется, большую негативную роль в карьере Смолова сыграл чемпионат мира, там ему пришлось довольствоваться ролью запасного, а это всегда непросто, если раньше стабильно играл в основе. Вот Дзюба смог выдержать конкуренцию и добыть себе место в стартовом составе. Пример Артема показывает, как за полгода из изгоя можно стать всеобщим любимцем. Впрочем, у Федора тоже были трудные моменты в карьере, тяжелый отрезок в "Анжи", переезд в "Фейеноорд"… У Смолова сейчас такой возраст, что он еще все сможет преодолеть. Я уверен, что у Феди все будет в порядке и он свои 10-15 голов сумеет забить в текущем чемпионате", – сказал Радимов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Теги: Радимов Смолов
Сегодня, 10:08
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№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А мы не будем смотреть, нехай показывает.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 11:10) #
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Болеет за:
«Краснодар»
трусы снимет шоли?


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
На безрыбье и Дзюба раком станет. "Всеобщим любимцем".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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