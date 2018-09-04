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Роман Бабаев рассказал, сколько ЦСКА потратил летом на трансферы

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, в какую сумму обошлась армейцам летняя трансферная кампания.

– Если верить информации, которая появлялась в прессе по трансферам ЦСКА, то летом вы потратили на новичков около 10 миллионов евро.

– Да, примерно такая сумма. Но нельзя забывать, что несколько футболистов пришли к нам бесплатно. Это и аренда Влашича, и Бекао, и Эрнандес. Да, сумма, которая фигурирует в СМИ, примерно соответствует действительности. Но, надеюсь, и по количеству игроков, и по качеству мы не прогадали.

Мы подписали девять игроков, а, по сути, заплатили за них как за одного футболиста. Так что учитывали свой бюджет. Ни для кого не секрет, мы всегда стараемся аккуратно расходовать свои средства, соблюдать финансовый фэйр-плэй и какую-то разумность при трансферной оценке новичка.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 11:12
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