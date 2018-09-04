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Тульский "Арсенал" взял в аренду нападающего "Партизана"

24-летний нападающий белградского "Партизана" Огнен Ожегович на правах аренды перешел в тульский "Арсенал".

Игроком "Партизана" Ожегович является с 2017 года.

В 2013 году в составе сборной Сербии U19 он стал победителем чемпионата Европы.

"Арсенал Тула"
Теги: Арсенал Тула Партизан Трансферы
Сегодня, 12:34
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