Тульский "Арсенал" взял в аренду нападающего "Партизана"

24-летний нападающий белградского "Партизана" Огнен Ожегович на правах аренды перешел в тульский "Арсенал".Игроком "Партизана" Ожегович является с 2017 года.В 2013 году в составе сборной Сербии U19 он стал победителем чемпионата Европы.