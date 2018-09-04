Уругвайский защитник на правах свободного агента может перейти в "Спартак"

Уругвайский защитник Диего Полента попал в сферу интересов московского "Спартака".26-летний футболист в данный момент пребывает без клуба, и красно-белые могут подписать его на правах свободного агента.Полента начинал карьеру в родном Монтевидео, а в 16 лет перешел в "Дженоа". В 2011 году клуб на три сезона отдал его в аренду "Бари", за который он провел 86 матчей в Серии Б и забил 5 голов. В 2014-м Полента на правах аренды перешел в уругвайский "Насьональ", а спустя сезон клуб заключил с ним полноценный контракт. Срок соглашения с "Насьоналем" истек 1 июля 2018 года.