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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Уругвайский защитник на правах свободного агента может перейти в "Спартак"
Уругвайский защитник Диего Полента попал в сферу интересов московского "Спартака".
26-летний футболист в данный момент пребывает без клуба, и красно-белые могут подписать его на правах свободного агента.
Полента начинал карьеру в родном Монтевидео, а в 16 лет перешел в "Дженоа". В 2011 году клуб на три сезона отдал его в аренду "Бари", за который он провел 86 матчей в Серии Б и забил 5 голов. В 2014-м Полента на правах аренды перешел в уругвайский "Насьональ", а спустя сезон клуб заключил с ним полноценный контракт. Срок соглашения с "Насьоналем" истек 1 июля 2018 года.
Sport24
26-летний футболист в данный момент пребывает без клуба, и красно-белые могут подписать его на правах свободного агента.
Полента начинал карьеру в родном Монтевидео, а в 16 лет перешел в "Дженоа". В 2011 году клуб на три сезона отдал его в аренду "Бари", за который он провел 86 матчей в Серии Б и забил 5 голов. В 2014-м Полента на правах аренды перешел в уругвайский "Насьональ", а спустя сезон клуб заключил с ним полноценный контракт. Срок соглашения с "Насьоналем" истек 1 июля 2018 года.
Sport24
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