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Уругвайский защитник на правах свободного агента может перейти в "Спартак"

Уругвайский защитник Диего Полента попал в сферу интересов московского "Спартака".

26-летний футболист в данный момент пребывает без клуба, и красно-белые могут подписать его на правах свободного агента.

Полента начинал карьеру в родном Монтевидео, а в 16 лет перешел в "Дженоа". В 2011 году клуб на три сезона отдал его в аренду "Бари", за который он провел 86 матчей в Серии Б и забил 5 голов. В 2014-м Полента на правах аренды перешел в уругвайский "Насьональ", а спустя сезон клуб заключил с ним полноценный контракт. Срок соглашения с "Насьоналем" истек 1 июля 2018 года.

Sport24
Теги: Спартак Трансферы
Сегодня, 13:00
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№15 Написал: Батька (Сегодня, 14:48) #
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Там еще Дьяков, Таски, Роберт Хут, Шандао из ЦЗ .... + Насри Самир... свободные агенты .... можно всех брать !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№14 Написал: Захар Пиньков (Сегодня, 14:32) #
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Регистрация: 4.09.2018 [жалоба]
№13 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
У них и сейчас полно полен-то, зачем им ещё одно?

Цитата: МАРТ
они без Спартачей, полный 000000000000

а спратачи без разных мартыше вообще -сплошной "минус" smile


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№12 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Возьмут, посмотрят и продадут Зине...они без Спартачей, полный 000000000000 smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№11 Написал: avnik море (Сегодня, 13:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
С левой ногой. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№10 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 13:35) #
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Листья падали с дуба ясеня.Одни агенты. Роша, Мельгарехо, Ананидзе,Халли-Галли,Попов...Не Спам, а Хлам.Одни откаты, хоть Лючики в Севилью вырвался.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№9 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 13:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
в 26 лет и свободный агент?! И кому из Спартака он приглянулся? Они что, следят за уругвайским чемпом?!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№8 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Realist2000,
Только под 3 номером Петкович заявлен.

И на трансфермаркете нет его у нас.

Утяра от бомжей


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Куйня какая то....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:23) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
но если унитазным грязнорылам всем можно
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: XUMKA Рядом с МКАД (Сегодня, 13:20) #
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Болеет за:
«Химки»
Полента-прям как дзюбиньё
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergeevich
Хрюшки вчера про админресурс кричали, а теперь сами хотят заявить.

Они регламент не читают и не помнят как не раз клубы свободных агентов дозаявляли.Эх,бедные бабушки Москвы.Опять злобный Федян с Лукойлом их вгоняет в нищету с трансферами)))))Думаю не подпишут.Не подходит.Не такой загорелый и даже не араб,в общую картину не впишется.Скорее папуаса привезут.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:17) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
странные дела творятся...
но если унитазным грязнорылам можно, то и нам не грех!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:14) #
  • -1
  •  (5)
online

Самое забавное,что в Википедии он уже обозначен как игрок Спартака под номером 3...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:13) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Хрюшки вчера про админресурс кричали, а теперь сами хотят заявить.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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