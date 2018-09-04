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Доменико Кришито: с приходом Маркизио "Зенит" готов к победе в чемпионате

Бывший защитник "Зенита" Доменико Кришито заявил, что полузащитник Клаудио Маркизио советовался с ним перед переходом в "Зенит".

— Клаудио — игрок высочайшего класса, это действительно очень хороший трансфер. Думаю, что с приходом Маркизио "Зенит" полностью готов к победе в чемпионате.

— Правда ли, что Маркизио связывался с вами и просил совета по поводу переезда в Петербург?

— Да, он звонил мне много раз и задавал очень много вопросов и о клубе, и о городе. Разумеется, я объяснил ему, почему все-таки стоит перейти в "Зенит" и переехать в прекрасный Петербург.

— Хотите что-нибудь пожелать новичку сине-бело-голубых?

— Да! Желаю всего наилучшего и Клаудио, и команде! "Зенит" — лучший клуб в России. Давай-давай!

ФК "Зенит"
Теги: Кришито Маркизио Зенит
Сегодня, 14:36
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(1)
№3 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 14:55) #
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online
Болеет за:
«Волга НН»
Я раньше как то и не обращал внимания на его игру .Посмотрим что из этого выйдет.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№2 Написал: trent (Сегодня, 14:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну всё, всем писта, уже чимпиёны... laughing


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 14:47) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
как минимум борозды не испортит wink
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
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