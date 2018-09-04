Доменико Кришито: с приходом Маркизио "Зенит" готов к победе в чемпионате

Бывший защитник "Зенита" Доменико Кришито заявил, что полузащитник Клаудио Маркизио советовался с ним перед переходом в "Зенит".— Клаудио — игрок высочайшего класса, это действительно очень хороший трансфер. Думаю, что с приходом Маркизио "Зенит" полностью готов к победе в чемпионате.— Да, он звонил мне много раз и задавал очень много вопросов и о клубе, и о городе. Разумеется, я объяснил ему, почему все-таки стоит перейти в "Зенит" и переехать в прекрасный Петербург.— Да! Желаю всего наилучшего и Клаудио, и команде! "Зенит" — лучший клуб в России. Давай-давай!