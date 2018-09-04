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Дмитрий Стоцкий: чувствуется, что Россия стала лучше относиться к своей сборной

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Дмитрий Стоцкий поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде.

"Я рад, что перешел в другой клуб. А сейчас рад находиться в сборной. Чувствуется, что страна лучше стала относится к команде. Это чувствуется. Пока не обсуждал свою роль с Черчесовым на поле. Сегодня на тренировке был полузащитником. Но мне без разницы где играть, лишь бы быть на поле.

Я прошел все сборы со своим клубом, хорошо себя чувствую. "Краснодар"? Могли сыграть как лучше, так и хуже. Но не хочется говорить о клубе.

Турция? Знаем, что там есть хорошие исполнители, и даже звезды. Почти все играют в Европе. У них будет хорошая поддержка. Черчесов расскажет, как играть против них.

Накладные усы? Не знаю, куда Дзюба их дел", - цитирует Стоцкого Sport24.
Теги: Стоцкий Сборная России
Сегодня, 14:53
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