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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Максименко: если предложит "Спартак" пожизненный контракт, - наверное, подпишу
Вратарь "Спартака" Александр Максименко высказался о значимости дерби с ЦСКА, развитии карьеры и футбольных приметах.
"Дерби с ЦСКА? Об этой игре мечтал, когда в "Спартак" попал. Поучаствовать в дерби дорогого стоит. Но сначала надо сыграть в сборной, подготовиться к «Ахмату». Ни разу не был на дерби в качестве болельщика — только на дерби юга, "Ростов" — "Краснодар". Отличается ли оно от московского? Немножко совсем!
Где себя вижу через 10 лет? Тяжело загадывать, это большое время. Хотелось бы в Европе побывать, в финале Лиги чемпионов, может, за "Барселону". Но я готов и в "Спартаке" провести всю карьеру. Если предложит "Спартак" пожизненный контракт, — наверное, подпишу. Куртуа поцеловал эмблему "Реала", может, так посчитал нужным. Может, он всегда мечтал за "Реал" играть, а его не брали? Но я не поцелую эмблему чужого клуба — просто не окажусь в таких командах.
Ворота могу поблагодарить, если спасут. Знаю, что Бухлицкий облизывает перчатки с песком. Мне бы тоже как-нибудь хотелось попробовать сыграть на песке", — сказал футболист в видео интервью официальному сообществу сборной России по футболу в соцсети "ВКонтакте".
Sport24
"Дерби с ЦСКА? Об этой игре мечтал, когда в "Спартак" попал. Поучаствовать в дерби дорогого стоит. Но сначала надо сыграть в сборной, подготовиться к «Ахмату». Ни разу не был на дерби в качестве болельщика — только на дерби юга, "Ростов" — "Краснодар". Отличается ли оно от московского? Немножко совсем!
Где себя вижу через 10 лет? Тяжело загадывать, это большое время. Хотелось бы в Европе побывать, в финале Лиги чемпионов, может, за "Барселону". Но я готов и в "Спартаке" провести всю карьеру. Если предложит "Спартак" пожизненный контракт, — наверное, подпишу. Куртуа поцеловал эмблему "Реала", может, так посчитал нужным. Может, он всегда мечтал за "Реал" играть, а его не брали? Но я не поцелую эмблему чужого клуба — просто не окажусь в таких командах.
Ворота могу поблагодарить, если спасут. Знаю, что Бухлицкий облизывает перчатки с песком. Мне бы тоже как-нибудь хотелось попробовать сыграть на песке", — сказал футболист в видео интервью официальному сообществу сборной России по футболу в соцсети "ВКонтакте".
Sport24
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