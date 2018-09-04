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Александр Максименко: если предложит "Спартак" пожизненный контракт, - наверное, подпишу

Вратарь "Спартака" Александр Максименко высказался о значимости дерби с ЦСКА, развитии карьеры и футбольных приметах.

"Дерби с ЦСКА? Об этой игре мечтал, когда в "Спартак" попал. Поучаствовать в дерби дорогого стоит. Но сначала надо сыграть в сборной, подготовиться к «Ахмату». Ни разу не был на дерби в качестве болельщика — только на дерби юга, "Ростов" — "Краснодар". Отличается ли оно от московского? Немножко совсем!

Где себя вижу через 10 лет? Тяжело загадывать, это большое время. Хотелось бы в Европе побывать, в финале Лиги чемпионов, может, за "Барселону". Но я готов и в "Спартаке" провести всю карьеру. Если предложит "Спартак" пожизненный контракт, — наверное, подпишу. Куртуа поцеловал эмблему "Реала", может, так посчитал нужным. Может, он всегда мечтал за "Реал" играть, а его не брали? Но я не поцелую эмблему чужого клуба — просто не окажусь в таких командах.

Ворота могу поблагодарить, если спасут. Знаю, что Бухлицкий облизывает перчатки с песком. Мне бы тоже как-нибудь хотелось попробовать сыграть на песке", — сказал футболист в видео интервью официальному сообществу сборной России по футболу в соцсети "ВКонтакте".

Sport24
Теги: Максименко Спартак
Сегодня, 16:06
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№4 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 17:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Саня - хватит болтать! Молча паши.
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 16:46) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Эмблема целовать не обязательно, но помнить от куда ты, всегда нужно.
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
№2 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 16:41) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
ОЙ САШКА МОЛЧИ ЛУЧШЕ
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Он всегда там стоит,куда ему бьют,он чутьём угадывает,это большой плюс его.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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