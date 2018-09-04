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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Источник: зарплата Маркизио в "Зените" составит 3,5 млн евро в год
Опубликованные в итальянской версии Eurosport данные о том, что полузащитник Клаудио Маркизио будет получать в "Зените" € 6,5 млн в год, не соответствуют действительности.
В Италии распространена ещё одна версия условий контракта Маркизио: авторитетное издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что Клаудио зарабатывает в клубе из Санкт-Петербурга € 2,5 млн за сезон. Как сообщает "Чемпионат.сом", реальный годовой оклад хавбека составляет около € 3,5 млн.
Маркизио в "Зените" будет зарабатывать в два раза больше, чем в "Ювентусе"
В Италии распространена ещё одна версия условий контракта Маркизио: авторитетное издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что Клаудио зарабатывает в клубе из Санкт-Петербурга € 2,5 млн за сезон. Как сообщает "Чемпионат.сом", реальный годовой оклад хавбека составляет около € 3,5 млн.
Маркизио в "Зените" будет зарабатывать в два раза больше, чем в "Ювентусе"
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