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Источник: зарплата Маркизио в "Зените" составит 3,5 млн евро в год

Опубликованные в итальянской версии Eurosport данные о том, что полузащитник Клаудио Маркизио будет получать в "Зените" € 6,5 млн в год, не соответствуют действительности.

В Италии распространена ещё одна версия условий контракта Маркизио: авторитетное издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что Клаудио зарабатывает в клубе из Санкт-Петербурга € 2,5 млн за сезон. Как сообщает "Чемпионат.сом", реальный годовой оклад хавбека составляет около € 3,5 млн.

Маркизио в "Зените" будет зарабатывать в два раза больше, чем в "Ювентусе"
Теги: Маркизио Зенит
Сегодня, 16:20
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(5)
№18 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:47) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Цитата: МАРТ
если бы не было Зины, то можно было бы пенсионный возраст и не поднимать

Если бы твой барин, пинающий тебя сапогом по морде, не воровал нефтяные свердоходы, то точно бы не пришлось...

очень изощрённое высказывание...и про барина...и про сапог..обратись к плесени..он тебя "прочистит.".. smirk

а по существу, классные игроки, только украсят наш чемпионат..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№17 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 17:44) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Любопытно сравнить два трансфера, Маркизио и Еременко smile О первом все написано, а вот о втором...зарплата с сентября по январь 3 млн. евро и возможность зимой уйти без компенсации...так? Так пишут медиа, а это что вообще такое? Это не тот-ли друг Карреры, известный агент, хозяин юрмальского Спартака, притащивший в Москву Роше и Пашаличей..и др. провернул сделку и с Еременко? Вот тебе и мухи, вот и котлеты...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№16 Написал: Черный Лис (Сегодня, 17:41) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
если бы не было Зины, то можно было бы пенсионный возраст и не поднимать

Если бы твой барин, пинающий тебя сапогом по морде, не воровал нефтяные свердоходы, то точно бы не пришлось...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№15 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:26) #
  • -2
  •  (10)

сумму занизили,чтобы не было слишком много шума)))
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№14 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:25) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Как же сейчас обидили свиное стадо....

smirk ..чухня рада?

если бы не было Зины, то можно было бы пенсионный возраст и не поднимать smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№13 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 17:14) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Как же сейчас обидили свиное стадо....
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№12 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 17:11) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
Бедные питерские бабушки терпят из последних сил

А дедушки как ?
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№11 Написал: Apant1 (Сегодня, 17:07) #
  • -2
  •  (10)

Завтра будут писать, что это наоборот он ещё доплачивает 6.5, что бы играть за самый великий клуб. Наверное дзюбе плохо стало когда прочитал, вот теперь и отмазываются
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№10 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 17:05) #
  • -7
  •  (13)

В 32 вообще не стоит приглашать любого футболиста....адаптация к чужой стране....к команде...к стилю игры...и платить миллионы долларов ....ГАЗПРОМ...И ЕГО МЕНЕДЖЕРЫ....УЖЕ РАСПИХАЛИ БОНУСЫ С ЭТОГО ТРАНСФЕРА ПО КАРМАНАМ...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№9 Написал: Черный Лис (Сегодня, 16:45) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Брюзга
Вот так вот можно превратить 6,5 в 3,5. Просто об этом сказать - и все поверили.

Не понял, а чем информация Евроспорта достовернее чем информация La Gazzetta dello Sport?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 16:44) #
  • -4
  •  (16)

Вот так вот можно превратить 6,5 в 3,5. Просто об этом сказать - и все поверили. Шоу бакланов продолжается. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№7 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 16:41) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Да он за воздух болотный примчал не иначе joy
Цитата: Wilshere
Все просто - зарплата 6.5 миллионов, а сам Маркизио получать будет 3.5


Вполне рабочая и обкатанная схема
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: Черный Лис (Сегодня, 16:41) #
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
какое разочарование для кб секты

Да у них вечно перемога превращается в зраду. Халка купили за 50 лямов! Бедные пенсионерки, грабеж среди бела дня и тд и тп Когда он начал избивать их в чемпионате, приутихли, а когда продали его за 56 лямов, сделали вид, что и вовсе ничего не было wink
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:39) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Распил арена, распил зарплата - дурно все это попахивает. Бедные питерские бабушки терпят из последних сил
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№4 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 16:36) #
  • +1
  •  (13)

Газ,достояние России,вот не знают где деньги на пенсии взять!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:29) #
  • -3
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
какое разочарование для кб секты


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 16:25) #
  • -6
  •  (28)
Болеет за:
«Зенит»
Столько свинских стенаний..и все зря blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Wilshere (Сегодня, 16:20) #
  • +7
  •  (23)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все просто - зарплата 6.5 миллионов, а сам Маркизио получать будет 3.5
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
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