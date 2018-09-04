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Артем Ребров: всё, что я имею, я получил благодаря "Спартаку"

Вратарь"Спартака" Артём Ребров на мероприятии, которое посвящено открытию его фонда "Своими глазами", рассказал о его создании.

"За то время, что я в "Спартаке", я проводил различные акции, розыгрыши и прочее. И в один момент я познакомился с ребятами и "Spartak Streetstyle", и мы пришли к идее, что можно создать фонд, принести пользу обществу. Два года назад, когда мы запускали первую акцию "Своими глазами", мне это не мешало играть и выигрывать чемпионство с моим клубом. С фондом мне помогают мои верные друзья: Аделина и Евгений Серафимович Ловчев.

Я в "Спартаке" давно, и всё, что я имею, я получил благодаря "Спартаку", он многое дал мне и моей семье. Все проекты, которые были в голове, связаны только с этим клубом, также и фонд я захотел связать с именем "Спартака". Основное финансирование фонда — это мои деньги. Если я участвую в каких-либо рекламных делах, то все деньги идут на дела фонда. С женой у нас полное взаимопонимание, она меня очень поддерживает в этом деле", — цитирует Реброва "Чемпионат.сом".
Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 16:26
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№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 17:18) #
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  •  (1)

хороший человек и хороший вратарь к сожалению не вяжется!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:37) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Артем очень хороший человек,молодец.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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