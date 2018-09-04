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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Артем Ребров: всё, что я имею, я получил благодаря "Спартаку"
Вратарь"Спартака" Артём Ребров на мероприятии, которое посвящено открытию его фонда "Своими глазами", рассказал о его создании.
"За то время, что я в "Спартаке", я проводил различные акции, розыгрыши и прочее. И в один момент я познакомился с ребятами и "Spartak Streetstyle", и мы пришли к идее, что можно создать фонд, принести пользу обществу. Два года назад, когда мы запускали первую акцию "Своими глазами", мне это не мешало играть и выигрывать чемпионство с моим клубом. С фондом мне помогают мои верные друзья: Аделина и Евгений Серафимович Ловчев.
Я в "Спартаке" давно, и всё, что я имею, я получил благодаря "Спартаку", он многое дал мне и моей семье. Все проекты, которые были в голове, связаны только с этим клубом, также и фонд я захотел связать с именем "Спартака". Основное финансирование фонда — это мои деньги. Если я участвую в каких-либо рекламных делах, то все деньги идут на дела фонда. С женой у нас полное взаимопонимание, она меня очень поддерживает в этом деле", — цитирует Реброва "Чемпионат.сом".
"За то время, что я в "Спартаке", я проводил различные акции, розыгрыши и прочее. И в один момент я познакомился с ребятами и "Spartak Streetstyle", и мы пришли к идее, что можно создать фонд, принести пользу обществу. Два года назад, когда мы запускали первую акцию "Своими глазами", мне это не мешало играть и выигрывать чемпионство с моим клубом. С фондом мне помогают мои верные друзья: Аделина и Евгений Серафимович Ловчев.
Я в "Спартаке" давно, и всё, что я имею, я получил благодаря "Спартаку", он многое дал мне и моей семье. Все проекты, которые были в голове, связаны только с этим клубом, также и фонд я захотел связать с именем "Спартака". Основное финансирование фонда — это мои деньги. Если я участвую в каких-либо рекламных делах, то все деньги идут на дела фонда. С женой у нас полное взаимопонимание, она меня очень поддерживает в этом деле", — цитирует Реброва "Чемпионат.сом".
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