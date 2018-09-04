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Александр Максименко - о пропущенном голе с центра поля: хотелось убежать со стадиона. Ком в горле

Вратарь "Спартака" Александр Максименко вспомнил курьезный эпизод.

В матче 5-го тура российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" (2:1) он пропустил гол после удара защитника бело-голубых Владимира Рыкова с чужой половины поля.

"Конечно, в первую минуту хотелось убежать со стадиона, чтобы никто меня не видел. Обидненький гол… Ком был в горле в тот момент. А на следующий день, через два дня, я перелистнул страницу и стал готовиться к следующей игре. Перевожу все в шутку. Зато Володе теперь подписчики в "Инстаграме" обеспечены", — сказал футболист в видео интервью официальному сообществу сборной России по футболу в соцсети "ВКонтакте".

Sport24
Теги: Максименко Спартак
Сегодня, 16:45
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(7)
№4 Написал: хэн липецк (Сегодня, 17:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
удачи
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 17:45) #
  • +1
  •  (3)
online

Пять игр на ноль
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: N-52 (Сегодня, 17:38) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Максименко очень перспективный. Ну, о голе... Л. И.Яшин будучи, примерно, в таком же возрасте пропустил вообще "от ворот- до ворот" . Ну, а потом... Всем известно,что было потом.
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 17:08) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Саня не болтай, молча паши и все.
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
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