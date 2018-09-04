Александр Максименко - о пропущенном голе с центра поля: хотелось убежать со стадиона. Ком в горле

Вратарь "Спартака" Александр Максименко вспомнил курьезный эпизод.В матче 5-го тура российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" (2:1) он пропустил гол после удара защитника бело-голубых Владимира Рыкова с чужой половины поля."Конечно, в первую минуту хотелось убежать со стадиона, чтобы никто меня не видел. Обидненький гол… Ком был в горле в тот момент. А на следующий день, через два дня, я перелистнул страницу и стал готовиться к следующей игре. Перевожу все в шутку. Зато Володе теперь подписчики в "Инстаграме" обеспечены", — сказал футболист в видео интервью официальному сообществу сборной России по футболу в соцсети "ВКонтакте".