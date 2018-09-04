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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Слуцкий посетил стадион ЦСКА (фото)
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий посетил стадион ЦСКА, где сфотографировался на фоне посвященного одному из его чемпионств с "армейцам" изображения.
Леонид Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством московские "армейцы" трижды выиграли чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).
Сегодня на #ВЭБарена заглянул Леонид Викторович, которому мы наконец-то показали его изображение на трибуне K ??? #мыЦСКА pic.twitter.com/U8afWgVRDJ— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 4, 2018
Леонид Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством московские "армейцы" трижды выиграли чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).
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