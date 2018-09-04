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Слуцкий посетил стадион ЦСКА (фото)

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий посетил стадион ЦСКА, где сфотографировался на фоне посвященного одному из его чемпионств с "армейцам" изображения.



Леонид Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством московские "армейцы" трижды выиграли чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).
Теги: Слуцкий ЦСКА Витесс
Сегодня, 20:03
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№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:07) #
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Болеет за:
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