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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Криштиану Роналду с огромным отрывом лидирует в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Италии
Спортивный директор "Зенита" рассказал о деталях переговоров с Маркизио
Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибальта сообщил, по каким причинам Маркизио выбрал именно "Зенит":
- Переговоры длились где-то около недели, Клаудио с самого начала был очень заинтересован в переходе в "Зенит". Конечно, он знал про клуб до своего прихода, так как "Зенит" - это очень известный клуб во всем мире. К тому же 10 лет назад "Ювентус" играл против "Зенита" в Лиге чемпионов. Кроме разговора со мной, Маркизио также советовался с Доменико Кришито, который очень положительно отзывался о городе, клубе, стадионе и болельщиках.
Маркизио хочет продолжать выигрывать, бороться за завоевание титулов, потому что в "Юве" он привык выигрывать, для него это очень важно - соревноваться, чтобы победить. Я доволен, что пришел Маркизио. Это великий игрок, думаю, он нам поможет, - цитирует ТАСС спортивного директора питерского клуба.
«Зенит» усилился «маленьким принцем»: Клаудио Маркизио – новая звезда РПЛ
Тотальная универсальность. Тактический портрет Клаудио Маркизио
Маркизио в "Зените" будет зарабатывать в два раза больше, чем в "Ювентусе"
фото: wallpapercave.com
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