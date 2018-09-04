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Спортивный директор "Зенита" рассказал о деталях переговоров с Маркизио

Спортивный директор "Зенита" рассказал о деталях переговоров с Маркизио

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибальта сообщил, по каким причинам Маркизио выбрал именно "Зенит":

- Переговоры длились где-то около недели, Клаудио с самого начала был очень заинтересован в переходе в "Зенит". Конечно, он знал про клуб до своего прихода, так как "Зенит" - это очень известный клуб во всем мире. К тому же 10 лет назад "Ювентус" играл против "Зенита" в Лиге чемпионов. Кроме разговора со мной, Маркизио также советовался с Доменико Кришито, который очень положительно отзывался о городе, клубе, стадионе и болельщиках.

Маркизио хочет продолжать выигрывать, бороться за завоевание титулов, потому что в "Юве" он привык выигрывать, для него это очень важно - соревноваться, чтобы победить. Я доволен, что пришел Маркизио. Это великий игрок, думаю, он нам поможет, - цитирует ТАСС спортивного директора питерского клуба.

«Зенит» усилился «маленьким принцем»: Клаудио Маркизио – новая звезда РПЛ

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Маркизио в "Зените" будет зарабатывать в два раза больше, чем в "Ювентусе"

фото: wallpapercave.com
Теги: Маркизио Зенит Ювентус
Сегодня, 21:29
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(2)
№12 Написал: GPS (Сегодня, 22:57) #
  • -2
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online

Советовался с Кришито? А тот пояснил ему почему он свинтил из Зины свободным агентом? laughing
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№11 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 22:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
nofrills,
А причем тут зенит если это сказал какой то дебил политик, который даже не коренной лениградец-петербуржец!!!а очередной вор, который наследить успел не только у нас!!!
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:30) #
  • -1
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Цитата: sparwik53
А каким образом он попал в Зенит после закрытия "окна"?

Через дымоход
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
А каким образом он попал в Зенит после закрытия "окна"?

ещё один тормоз laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 22:27) #
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Болеет за:
«Динамо» М
"Зенит" - это очень известный клуб во всем мире

известный терками с бакланами ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№7 Написал: mashkovkolya (Сегодня, 22:25) #
  • -1
  •  (1)
online

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Регистрация: 4.09.2018 [жалоба]
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:20) #
  • +5
  •  (5)

zerkalo,
Хана вам, макаки с краснотой на белой заднице. Молитесь на Челентано на лавке.
Цитата: Черный Лис
Из разных источников говорят про 3,5 , 4,5 и 6,5.

Начинают от 2,5. Думаю, позже через УЕФА цифра будет известна.
Цитата: sparwik53
А каким образом он попал в Зенит после закрытия "окна"?

Спроси у своих. Многие из них знают правила.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:05) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А каким образом он попал в Зенит после закрытия "окна"? Опять в порядке исключения?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№4 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:01) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Да лучше по мнению мясных платить 3 ляма наркоману и держать кучу негров на лавке.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:44) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zerkalo
А зарплата известна? лямов 5?

Из разных источников говорят про 3,5 , 4,5 и 6,5.
Скорее всего 3,5 ляма (столько он получал в Ювентусе) плюс подписной бонус в размере 2 лямов
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: zerkalo Москва (Сегодня, 21:40) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А зарплата известна? лямов 5?
Увидел - 6,5 ) Вперед, голубые! ппц...


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"Пусть у «Зенита» миллионы евро, зато у нас – миллионы преданных болельщиков", - Карпин.
Регистрация: 14.10.2006 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кришито после окончания карьеры скаутом нужно сделать. Пускай тащит к нам макаронников blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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