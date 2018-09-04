Спортивный директор "Зенита" рассказал о деталях переговоров с Маркизио

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибальта сообщил, по каким причинам Маркизио выбрал именно "Зенит":- Переговоры длились где-то около недели, Клаудио с самого начала был очень заинтересован в переходе в "Зенит". Конечно, он знал про клуб до своего прихода, так как "Зенит" - это очень известный клуб во всем мире. К тому же 10 лет назад "Ювентус" играл против "Зенита" в Лиге чемпионов. Кроме разговора со мной, Маркизио также советовался с Доменико Кришито, который очень положительно отзывался о городе, клубе, стадионе и болельщиках.Маркизио хочет продолжать выигрывать, бороться за завоевание титулов, потому что в "Юве" он привык выигрывать, для него это очень важно - соревноваться, чтобы победить. Я доволен, что пришел Маркизио. Это великий игрок, думаю, он нам поможет, - цитирует ТАСС спортивного директора питерского клуба.фото: wallpapercave.com