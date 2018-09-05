"Ростов" может прекратить выступление на новом стадионе из-за концерта

"Ростов" выразил опасения по поводу состояния газона на стадионе "Ростов-Арена" после проведения на нем концертного мероприятия 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба "Ростова".На стадионе 29 сентября пройдет концерт рэп-исполнителя Басты. "В ФК "Ростов" уверены, что после подобных действий газон "Ростов-Арены" серьезно пострадает, к сожалению, это уже не оценочное суждение менеджмента, а факт, подтвержденный историей. "Ахмат-Арена", стадион "Петровский", "Эсприт-Арена", стадион "Уэмбли" - вот только краткий перечень стадионов, газоны которых были полностью уничтожены в ходе проведения концертных программ. Более того, ФИФА вовсе запретила проведение любых концертных мероприятий на новых стадионах за два месяца до ЧМ-2018", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате проведения концерта матч "Ростова" против "Уфы" 22 сентября может стать последним в сезоне для клуба на "Ростов-Арене". Остальные игры текущего сезона в случае сильного повреждения газона планируется проводить на стадионе "Олимп-2". "При таком развитии событий билетная программа клуба будет полностью переработана, владельцы сезонных абонементов получат приоритетные места на "Олимпе-2". Руководство клуба уже приступило к созданию комплекса мер, которые позволят минимизировать негативные последствия для болельщиков при переносе матчей на "Олимп-2", - отмечается в сообщении пресс-службы.