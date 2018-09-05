Массимо Каррера: полузащита Паредес - Кузяев - Маркизио - самая сильная в РПЛ

Главный тренер "Спартака" высказался о том, как приход Клаудио Маркизио в "Зенит" может изменить расстановку сил в чемпионате страны.– Покупка Маркизио точно еще больше усилит “Зенит".– Вы знаете такой мастер не нуждается в моих рекомендациях.– Клаудио может им стать. Но уже сейчас можно сказать, что полузащита Паредес – Кузяев – Маркизио – самая сильная в премьер-лиге.