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РФС попросил УЕФА разрешить международные матчи на Северном Кавказе

И.о. президента РФС Александр Алаев рассказал, что союз обратился в ФИФА с просьбой разрешить проводить международные матчи на Северном Кавказе.

Сегодня стало известно, что махачкалинский "Анжи", начинающий выступление в Юношеской лиге УЕФА, домашний матч первого раунда турнира против "Маккаби" из Тель-Авива, скорее всего, проведет в Астрахани из-за запрета УЕФА на проведение матчей в Махачкале и на всей территории Северного Кавказа.

"Российский футбольный союз попросил УЕФА разрешить проведение международных матчей на Северном Кавказе. В этом регионе любят футбол, делают многое для его развития, и мы постараемся, чтобы зрители увидели международные матчи.

За последние пять лет, которые действует запрет, у нас не было ни одного замечания по безопасности. При этом за это время на Северном Кавказе проводились международные соревнования на самом высоком уровне", - цитирует Алаева ТАСС.
Сегодня, 04:03
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