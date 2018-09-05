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Романцев: поговорить с Каррерой не хотелось бы. О чем, если я не понимаю по-итальянски, а он – по-русски?

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал о своем отношении к коллегам-легионерам.

"Я против тренеров-легионеров. Однозначно. Когда разговариваешь с игроками, порой думаешь не просто о том, как лучше фразу построить, но и ударение на какой слог сделать. А переводчик может как угодно же перевести...

И мало того, что я перед матчем смотрел до десятка игр соперника, но надо было обработать, переварить всю эту информацию. Понять, что именно мне говорить футболистам, что им понадобится. Это тоже была большая работа.

Я же информацию просеивал. Каждый раз думал: вот эти сведения нужны? Чем они могут помочь? Да, пожалуй, ничем. А вот этот нюанс ребятам надо рассказать – он может понадобиться, повториться в игре.

У "Спартака" – тренер легионер? Раз пока есть результат, то почему бы и нет. Как говорят англичане: "Его величество результат – самое главное". Можно проиграть при хорошей игре. И можно победить при плохой. Я предпочитаю второй вариант.

С Каррерой мы были представлены друг другу, но не общались. Я на итальянском не говорю. Нет, поговорить с ним не хотелось бы. О чем, если я не понимаю по-итальянски, а он – по-русски? А переводчикам я не верю. Совета у меня ему никакого нет. Есть только пожелание – побеждать", – цитирует Романцева "Спорт-Экспресс".
Теги: Романцев Каррера
Сегодня, 10:03
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№3 Написал: andrews74 Ухта (Сегодня, 11:04) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Odyssey,
Вовка Быстров ваш воспитанник, сами забирайте
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 11:01) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А еще Карерра не пьет и рыбалку не любит. Бери Воффку Быстрова и на рыбалку
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 10:30) #
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  •  (4)

И как ты будешь это все объяснять легионерам, с ударениями ))) ? Боккети, Фернандо ,Адриано ....которые играли в Италии и знают язык итальянский ??

Другим лигионерам ....или только с русскими бы работал ?))

Времена не те ....сейчас костяк, главные игроки так сказать примы - лигионеры !!!

Романцев все в начале двухтысячных застрял ....думает одни россияне в командах ....да и переводчики профессионалы тоже с ударением могут говорить ....наш то вообще зверь ...орет прям когда надо ))) прям все эмоции карреры передает ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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