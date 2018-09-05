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37-летний Джон Терри может продолжить карьеру в "Спартаке"

Бывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри может продолжить карьеру в "Спартаке", утверждает chelseablues.ru.

Сообщается, что москвичи вышли с предложением на Джона Терри совершенно недавно, однако англичанин пока не дал своего окончательного ответа "Спортингу" и приступил к изучению предложения от российской команды.

"Спартак" будет готов платить Джону Терри около 2 миллионов евро. Напомним, что футболист находится в статусе свободного агента.

Кроме этого, "Астон Вилла" по-прежнему желает подписать Джона Терри.
Теги: Терри Спартак
Сегодня, 13:03
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№28 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 14:47) #
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Kytarba
Цитата: Санитар для Кутарбы
Может лучше 50-летнего Мостового.как никак свой? smile


ты пля во всем дурак ,и якобы в шутках.Пошутил пля joy Джикия восстановился,Жиго на операцию,Кутепов лечится..конечно СМИ начинает сватать футболистов этого амплуа...Игнашевичу сколько лет,?......................................................... Возраст по себе дурака судишь.Сколько тебе лет 70 с лишним,?а,мозги если имел хоть какие и то высушил..сидишь пля на сайте среди пацанов возрастом своих в нуков и аватарки лепишь Мутко пля joy joy, следишь,что сказал Кутарба joy ты себя нормальным называешь joy joy ты пля Мутко гавна не стоишь

smile Неуважаемый долбоеб с погонялом Кутарба. Очень рад,что хоть ты стоишь говна Мутко. А по-поводу высушенных мозгов -это тебе лучше к врачам. Я всего лишь санитар,- надеть на тебя смирительную рубашку,привязать к кровати -это ко мне. smile Всегда рад тебе в этом помочь.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№27 Написал: Buiser812 (Сегодня, 14:38) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Комментаторы снизу видимо просто не видели игр Джона... 37 лет для заща такого класса, год-два попылить в нашей слабой лиге самое то. Не хуже Бокетти или как там у мясных будет! а помимо этого это еще и плюс для РПЛ. статусный игрок. Турция давно таких игроков подписывает


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№26 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Горлукович в Спартаке в 37 лет чемпионом стал.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№25 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 14:35) #
  • -1
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Болеет за:
«Динамо» М
Газовые раскошелились--теперь очередь бензиновой мафии ..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№24 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 14:27) #
  • -1
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не плохо главное молодой -НА ПЕРСПЕКТИВУ stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№23 Написал: XUMKA Рядом с МКАД (Сегодня, 14:12) #
  • 0
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Болеет за:
«Химки»
Цитата: Shekel
Можно еще Мальдини с Барези подписать

м'ля в самую точку: зину обобрали теперь ,спам на очереди.?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№22 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 14:10) #
  • +3
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: valerman40
вам бы подумать головой перед приобретением этого Маркизы из Италии, да голова у вас не для того. На него вообще спроса в Европе не было.

Железная логика! Вообще-то свободные агенты и становятся таковыми, потому что на них спроса нет. wink Одни из-за того, что играют слабо. А другие - из-за того, что их запросы уже не очень сопоставимы с их возможностями. Конечно что Маркизио, что Терри уже не те, что раньше. Но играть за копейки не хотят, да им это и не надо. Но тут возникают ситуации как у "Зенита" в опорной зоне или у "Спартака" в защите. И тут уж не до жиру...
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№21 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 14:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
100% утка.
Регистрация: 4.10.2009 [жалоба]
№20 Написал: Rasmuz (Сегодня, 14:08) #
  • +3
  •  (5)

Терри, как Игнат может кое-чему поучить. На сезон нормально.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№19 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:55) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Кир Мяс
Да этот игрок круче зенитовского ветерана

Неправда.

вам бы подумать головой перед приобретением этого Маркизы из Италии, да голова у вас не для того. На него вообще спроса в Европе не было.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№18 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:48) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
Да этот игрок круче зенитовского ветерана

Неправда.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№17 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 13:46) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Санитар для Кутарбы
Может лучше 50-летнего Мостового.как никак свой? smile


ты пля во всем дурак ,и якобы в шутках.Пошутил пля joy Джикия восстановился,Жиго на операцию,Кутепов лечится..конечно СМИ начинает сватать футболистов этого амплуа...Игнашевичу сколько лет,?молодец правильно ответил 39.Блестяще отыграл ЧМ.Рональду сколько лет?,ну ты вообще пенсионер вундеркинд joy опять правильно отвечаешь и как он играет? а,СМИ в Спартак" сватает еще одного свободного агента Уругв.защитника Полента. Возраст по себе дурака судишь.Сколько тебе лет 70 с лишним,?а,мозги если имел хоть какие и то высушил..сидишь пля на сайте среди пацанов возрастом своих в нуков и аватарки лепишь Мутко пля joy joy, следишь,что сказал Кутарба joy ты себя нормальным называешь joy joy ты пля Мутко гавна не стоишь
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№16 Написал: Apant1 (Сегодня, 13:43) #
  • +2
  •  (2)
online

Дискотека 80х, оказывается это заразно
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№15 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
последняя покупка Зенита

Покупка свободного агента?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№14 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 13:42) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Как-то весной повеяло, первым апреля... smile С другой стороны - все было бы очень смешно, если бы не катастрофа в защитной линии у "Спартака". Так что вполне может оказаться правдой. Лучшего "центрдефа" в статусе свободного агента сейчас едва ли найдешь...
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№13 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:40) #
  • +1
  •  (11)

Да этот игрок круче щенитовского ветерана
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№12 Написал: vad1970 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:35) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Берите Онопко и Ковтуна.
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№11 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (6)

Можно еще Мальдини с Барези подписать


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№10 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:28) #
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
С удовольствием глянул бы массовое переобувание крючкохвостых.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№9 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 13:24) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
37 не шутка. Хотя Горшков у нас в этом возрасте не то что погоды не портил, а даже и был необходим. Сложно понять, не утка ли.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№8 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 13:24) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Было бы конечно круто,Терри ,Иванович,,,,,,,Азар
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 13:14) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Когда не о чем писать, то можно и так. Смешно))


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:13) #
  • -7
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Серж1
все гораздо проще последняя покупка Зенита поросятам не дает спокойно спать

А мне рассказывали, что они давно на валидоле, должны хорошо спать?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 13:10) #
  • -5
  •  (23)
Болеет за:
«Зенит»
AdreiPeterbyrg ,"утка?". все гораздо проще последняя покупка Зенита поросятам не дает спокойно спать wink
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:08) #
  • -3
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Джон не свиной,он в свинарник с папуасами не пойдет.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 13:07) #
  • +10
  •  (22)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Может лучше 50-летнего Мостового.как никак свой? smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: XUMKA Рядом с МКАД (Сегодня, 13:07) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Сомневаюсь, оно вам надь ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 13:07) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Утка?
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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