Стадион "Спартака" сохранит название "Открытие Арена" минимум до 2023 года

В среду состоялось подписание нового договора между "Спартаком" и банком "Открытие". Согласно контракту, 45-тысячник московского клуба сохранит название "Открытие Арена" как минимум до 2023 года.Со стороны "Спартака" договор подписал владелец клуба Леонид Федун, со стороны "Открытия" – председатель правления банка Михаил Задорнов. В рамках церемонии подписания контракта участники подвели итоги сотрудничества на протяжении пяти предыдущих лет.- Футбольный клуб "Спартак" и банк "Открытие" продолжат плодотворное сотрудничество, - говорится в пресс-релизе. – Запланированы большие совместные проекты по развитию инфраструктуры, прилегающей территории вокруг стадиона. Это позволит сделать спортивный объект еще более интересным и притягательным для проведения досуга горожан".- В 2013 году, когда строительство только шло, мы подписали соглашение о нейминге, это был первый такой договор в России, он соответствовал стандартам ведущих клубов Европы. И все это время сотрудничество было успешным со всех сторон. Мы получили возможность развивать наш клуб, - сказал Федун журналистам.Контракт между "Открытием" и "Спартаком" был подписан в феврале 2013 года. За название "Открытие Арена", которое должен был носить стадион красно-белых до конца 2018 года, банк заплатил порядка 1,2 миллиарда рублей.