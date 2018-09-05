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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Стадион "Спартака" сохранит название "Открытие Арена" минимум до 2023 года
В среду состоялось подписание нового договора между "Спартаком" и банком "Открытие". Согласно контракту, 45-тысячник московского клуба сохранит название "Открытие Арена" как минимум до 2023 года.
Со стороны "Спартака" договор подписал владелец клуба Леонид Федун, со стороны "Открытия" – председатель правления банка Михаил Задорнов. В рамках церемонии подписания контракта участники подвели итоги сотрудничества на протяжении пяти предыдущих лет.
- Футбольный клуб "Спартак" и банк "Открытие" продолжат плодотворное сотрудничество, - говорится в пресс-релизе. – Запланированы большие совместные проекты по развитию инфраструктуры, прилегающей территории вокруг стадиона. Это позволит сделать спортивный объект еще более интересным и притягательным для проведения досуга горожан".
- В 2013 году, когда строительство только шло, мы подписали соглашение о нейминге, это был первый такой договор в России, он соответствовал стандартам ведущих клубов Европы. И все это время сотрудничество было успешным со всех сторон. Мы получили возможность развивать наш клуб, - сказал Федун журналистам.
Контракт между "Открытием" и "Спартаком" был подписан в феврале 2013 года. За название "Открытие Арена", которое должен был носить стадион красно-белых до конца 2018 года, банк заплатил порядка 1,2 миллиарда рублей.
"Спорт-Экспресс"
Со стороны "Спартака" договор подписал владелец клуба Леонид Федун, со стороны "Открытия" – председатель правления банка Михаил Задорнов. В рамках церемонии подписания контракта участники подвели итоги сотрудничества на протяжении пяти предыдущих лет.
- Футбольный клуб "Спартак" и банк "Открытие" продолжат плодотворное сотрудничество, - говорится в пресс-релизе. – Запланированы большие совместные проекты по развитию инфраструктуры, прилегающей территории вокруг стадиона. Это позволит сделать спортивный объект еще более интересным и притягательным для проведения досуга горожан".
- В 2013 году, когда строительство только шло, мы подписали соглашение о нейминге, это был первый такой договор в России, он соответствовал стандартам ведущих клубов Европы. И все это время сотрудничество было успешным со всех сторон. Мы получили возможность развивать наш клуб, - сказал Федун журналистам.
Контракт между "Открытием" и "Спартаком" был подписан в феврале 2013 года. За название "Открытие Арена", которое должен был носить стадион красно-белых до конца 2018 года, банк заплатил порядка 1,2 миллиарда рублей.
"Спорт-Экспресс"
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